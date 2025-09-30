Seit 2016 ist Dubai Gastgeber der Expand North Star, der weltweit größten Veranstaltung für Start-ups und Investoren. Die Ausstellung hat es Tausenden von Digital-Startups ermöglicht, Investitionsvereinbarungen in Millionenhöhe abzuschließen und strategische Partnerschaften zu schmieden, um ihr globales Wachstum zu beschleunigen.

Expand North Star offers a unique platform for startups to secure funding and accelerate global growth (Photo: AETOSWire)

Die vom Dubai World Trade Centre organisierte und von der Dubai Chamber of Digital Economy ausgerichtete Veranstaltung findet vom 12. bis 15. Oktober im Dubai Harbour statt und feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Die Veranstaltung hat sich zu einer wichtigen Startrampe für Start-ups entwickelt, die Innovatoren mit Kapital und Märkten zusammenbringt und Dubais Position als Hauptstadt der digitalen Wirtschaft stärkt.

Die Erfolgsgeschichten der Teilnehmer erstrecken sich über verschiedene Kontinente und Branchen. Das nigerianische Mobilitäts-Fintech-Unternehmen Moove hat mehr als 460 Millionen US-Dollar von Investoren wie Uber und BlackRock aufgebracht, bevor es in 13 globale Märkte expandierte und mit einer Bewertung von rund 750 Millionen US-Dollar den Status eines Einhorns erreichte. Der französische Entwickler virtueller Agenten Obo sicherte sich im Jahr 2024 20 Millionen US-Dollar, während das indische Unternehmen Freshcraft Technologies im Jahr 2022 12,7 Millionen US-Dollar einnahm. Zaara Biotech, ebenfalls aus Indien, hat 10 Millionen US-Dollar für die Gründung seines Unternehmens in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgebracht.

Auch Start-ups in der Frühphase haben von dieser Dynamik profitiert: ShopDoc sammelte 1,36 Millionen US-Dollar ein, Machbee Innovations sicherte sich 1,1 Millionen US-Dollar und Orgaayur Productions erhielt 58.000 US-Dollar für die Entwicklung von Lösungen für die urbane Landwirtschaft.

Über Investitionen hinaus fördert Expand North Star die internationale Expansion. Im Jahr 2023 nutzte das britische Unternehmen Lorien Finance die Plattform, um seine Wachstumsstrategie im Nahen Osten umzusetzen. DeepSeek AI, ein Aussteller im Jahr 2024, erlangte rasch weltweite Bekanntheit, was den Wert der Veranstaltung für wegweisende Technologieunternehmen unterstreicht.

Saeed Al Gergawi, Vice President der Dubai Chamber of Digital Economy, äußerte sich wie folgt: "Seit über einem Jahrzehnt ist Expand North Star eine führende Plattform für Innovation und Chancen. Seine Erfolgsgeschichten unterstreichen Dubais Status als globales Zentrum für die digitale Wirtschaft und als Tor für Start-ups, um von Dubai aus weltweit zu expandieren."

Als eine der wichtigsten Initiativen der Dubai Chamber of Digital Economy unterstützt Expand North Star Dubais Bestreben, sich zu einem globalen Zentrum für Innovation und Technologie zu entwickeln.

Über die Dubai Chamber of Digital Economy

Die Dubai Chamber of Digital Economy setzt sich dafür ein, Dubai als weltweit führenden Standort für die digitale Wirtschaft zu positionieren. Zu seinen Aufgaben gehören die Gewinnung führender Unternehmen, spezialisierter Fachkräfte und Investitionen sowie die Schaffung eines förderlichen Umfelds für das Wachstum digitaler Unternehmen.

