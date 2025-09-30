Anzeige
Mittwoch, 01.10.2025
Breaking News: Golden Cross entdeckt hochgradiges Gold - Ein neues Fosterville im Milliarden-Dollar-Gürtel von Victoria?
PTA-News: Biofrontera AG: Korrekturhinweis zum H12025 und zur entsprechenden Pressemitteilung vom 30. September 2025, 00:18 Uhr

DJ PTA-News: Biofrontera AG: Korrekturhinweis zum H12025 und zur entsprechenden Pressemitteilung vom 30. September 2025, 00:18 Uhr

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Biofrontera AG: Korrekturhinweis zum H12025 und zur entsprechenden Pressemitteilung vom 30. September 2025, 00:18 Uhr

Leverkusen (pta000/30.09.2025/22:46 UTC+2)

"Referenzdokument: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025 (deutsche und englische Fassung), veröffentlicht am 30. September 2025

Grund für die Korrektur:

Korrektur widersprüchlicher Angaben zur Prognose aufgrund von Schreibfehlern

Betroffene Textpassagen:

Abschnitt "Ausblick und Prognose" (deutsche Fassung): Tabelle "Geänderte Prognose 2025" am Ende von Seite 22 und der unmittelbar darunter stehende Absatz

Abschnitt "Ausblick und Prognose" (englische Version): Tabelle "Revidierte Prognose 2025" am Ende von Seite 21 und der unmittelbar darunter stehende Absatz

Korrigierte Angaben (in Übereinstimmung mit der Prognose in der Ad-hoc-Mitteilung vom 1. August 2025)

-- EBITDA 2025: -- Korrekt: 1,5 bis 3,5 Millionen Euro -- Ursprünglich falsch angegeben: 0,5 bis 1,5 Millionen Euro

-- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 2025: -- Korrekt: 1 bis 3 Millionen Euro -- Ursprünglich falsch angegeben: 0,5 bis 3 Millionen Euro

Der korrigierte Halbjahresfinanzbericht ist auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Die entsprechende Pressemitteilung vom 30. September 2025, 00:18 Uhr, die gleichermaßen fehlerhaft war, wurde am 30. September 2025 um 20:15 Uhr korrigiert.

Der Vorstand"

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Biofrontera AG 
           Hemmelrather Weg 201 
           51377 Leverkusen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 (0) 214 87 63 20 
E-Mail:        ir@biofrontera.com 
Website:       www.biofrontera.com 
ISIN(s):       DE000A4BGGM7 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759265160263 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 16:46 ET (20:46 GMT)

© 2025 Dow Jones News
