PTA-News: Biofrontera AG: Korrekturhinweis zum H12025 und zur entsprechenden Pressemitteilung vom 30. September 2025, 00:18 Uhr

Biofrontera AG: Korrekturhinweis zum H12025 und zur entsprechenden Pressemitteilung vom 30. September 2025, 00:18 Uhr

Leverkusen (pta000/30.09.2025/22:46 UTC+2)

"Referenzdokument: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025 (deutsche und englische Fassung), veröffentlicht am 30. September 2025

Grund für die Korrektur:

Korrektur widersprüchlicher Angaben zur Prognose aufgrund von Schreibfehlern

Betroffene Textpassagen:

Abschnitt "Ausblick und Prognose" (deutsche Fassung): Tabelle "Geänderte Prognose 2025" am Ende von Seite 22 und der unmittelbar darunter stehende Absatz

Abschnitt "Ausblick und Prognose" (englische Version): Tabelle "Revidierte Prognose 2025" am Ende von Seite 21 und der unmittelbar darunter stehende Absatz

Korrigierte Angaben (in Übereinstimmung mit der Prognose in der Ad-hoc-Mitteilung vom 1. August 2025)

-- EBITDA 2025: -- Korrekt: 1,5 bis 3,5 Millionen Euro -- Ursprünglich falsch angegeben: 0,5 bis 1,5 Millionen Euro

-- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 2025: -- Korrekt: 1 bis 3 Millionen Euro -- Ursprünglich falsch angegeben: 0,5 bis 3 Millionen Euro

Der korrigierte Halbjahresfinanzbericht ist auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Die entsprechende Pressemitteilung vom 30. September 2025, 00:18 Uhr, die gleichermaßen fehlerhaft war, wurde am 30. September 2025 um 20:15 Uhr korrigiert.

Der Vorstand"

Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland

