PTA-news: Biofrontera AG: Biofrontera berichtet über die Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres 2025

Leverkusen (pta000/28.11.2025/11:00 UTC+1)

Die Biofrontera AG (ISIN: DE000A4BGGM7), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, veröffentlichte heute die Ergebnisse für die ersten neun Monate zum 30. September 2025.

Finanzkennzahlen und Geschäftsverlauf für die ersten 9 Monate 2025 (ungeprüft)

01.01.-30.9.2025 01.01.-30.9.2024 01.07.-30.9.2025 01.07.-30.9.2024 TEUR % vom Umsatz TEUR % vom Umsatz TEUR % vom Umsatz TEUR % vom Umsatz Ertragslage Umsatzerlöse 12.315 100,00% 10.724 100,00% 3.554 100,00% 3.518 100,00% '- davon Deutschland 6.684 54,27% 5.497 51,26% 2.260 63,59% 1.942 55,20% '- davon Spanien 1.268 10,30% 1.185 11,05% 279 7,85% 262 7,45% '- davon UK 788 6,40% 696 6,49% 273 7,68% 230 6,54% '- davon restliches Europa 442 3,59% 1.164 10,85% 122 3,43% 17 0,48% '- davon USA 3.120 25,33% 2.064 19,25% 620 17,45% 1.024 29,11% '- davon übrige Regionen 14 0,11% 118 1,10% 0 0,00% 43 1,22% Bruttoergebnis vom Umsatz 8.877 72,08% 7.309 68,16% 2.402 67,58% 2.708 76,96% Ergebnis aus der betrieblichen 134 1,08% -5.545 -51,71% -1.001 -28,18% -1.119 -31,81% Tätigkeit EBITDA 1.837 14,92% -4.460 -41,59% -234 -6,58% -903 -25,67% EBIT 1.181 9,59% -5.063 -47,21% -461 -12,98% -1.098 -31,21% Ergebnis vor Ertragsteuern 1.091 8,86% -6.274 -58,51% -370 -10,41% -931 -26,45% Ergebnis nach Ertragsteuern -4.063 -32,99% -6.274 -58,51% -370 -10,42% -931 -26,45%

"Biofrontera setzt ihr herausragendes Wachstum in den Märkten fort, die durch unsere eigene Vertriebsorganisation abgedeckt werden, und erzielte bis Ende September einen Zuwachs von mehr als 18.4 %. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum von 14,8 %, mit einer besonders starken Entwicklung in Deutschland, wo die Umsätze im dritten Jahr in Folge um mehr als 20 % gestiegen sind. Diese solide Umsatzentwicklung, kombiniert mit erheblichen Kosteneinsparungen, hat zu einer bemerkenswerten Verbesserung des EBITDA geführt - von minus 4.460 TEUR Ende September 2024 auf plus 1.837 TEUR Ende September 2025.

Obwohl die Umsätze in den EU-Märkten, in denen wir mit Distributoren zusammenarbeiten, aufgrund des zweijährigen Einkaufszyklus unserer Partner im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind, konnten das Wachstum in den von unserer eigenen Vertriebsorganisation betreuten Märkten sowie die in den ersten fünf Monaten des Jahres in den USA erzielten Erlöse diesen Rückgang vollständig ausgleichen. Darüber hinaus haben die Neuordnung des kommerziellen Vertrags mit unserem Partner Biofrontera Inc. Ende Juni sowie die im Laufe des Jahres umgesetzten Kosteneinsparungsmaßnahmen das EBITDA des Unternehmens deutlich gestärkt und bestätigen eine solide und nachhaltige Profitabilitätstendenz", kommentierte Pilar de la Huerta, CFO der Biofrontera AG, zu den heute veröffentlichten Neunmonatsergebnissen.

Biofrontera erzielte im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2025 Gesamterlöse in Höhe von 12.315 TEUR, verglichen mit 10.724 TEUR in den ersten neun Monaten des Jahres 2024, was einem Anstieg von 14,8 % entspricht.

In Deutschland stiegen die Umsätze im Berichtszeitraum von 5.497 TEUR auf 6.684 TEUR, was einem Wachstum von 21,6 % entspricht. Die herausragende Performance von Biofrontera in seinem Heimatmarkt in den vergangenen drei Jahren positioniert das Unternehmen als unangefochtenen Marktführer im PDT-Markt mit einem Marktanteil von 73 %. Das Produkt wurde durch kontinuierliche Anpassungen erfolgreich an die Bedürfnisse der Patienten und an die Marktbedingungen ausgerichtet.

In Spanien wachsen die Umsätze erstmals seit drei Jahren und stiegen von 1.185 TEUR im Vorjahr auf 1.268 TEUR in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres, was einem Anstieg von 7 % entspricht. Biofrontera ist zudem zum Marktführer im PDT-Segment in Spanien aufgestiegen und hält einen Marktanteil von mehr als 51 %.

Das Direktvertriebsgeschäft im Vereinigten Königreich erzielte ein Wachstum von 13,2 % und erreichte 788 TEUR, was eine stabile und positive Wachstumstendenz widerspiegelt.

Mit europäischen Lizenzpartnern erzielte Biofrontera in den ersten neun Monaten 2025 Umsätze von 442 TEUR, verglichen mit 1.164 TEUR im gleichen Zeitraum des Jahres 2024, was einem deutlichen Rückgang von 62 % entspricht. Aufgrund der Struktur unserer Lizenzvereinbarungen unterliegen diese Märkte zweijährigen Schwankungen, da die meisten Partner nur alle zwei Jahre große Bestellungen aufgeben, um ihren Bedarf zu decken. Dies führt zu deutlichen Umsatzspitzen in einem Jahr, gefolgt von starken Rückgängen im darauffolgenden Jahr. Das laufende Jahr spiegelt einen solchen Abschwung wider, während wir im nächsten Jahr eine beträchtliche Steigerung erwarten, wie bereits im vorherigen Zyklus beobachtet. Aufgrund dieser Schwankungen eignen sich die Zahlen nicht zur genauen Bewertung der zugrunde liegenden Ergebnisse im Markt, obwohl wir wissen, dass der Gesamttrend positiv bleibt und weiter wächst.

Wie bereits berichtet, unterzeichnete der Konzern am 30. Juni 2025 ein verbindliches Term Sheet, in dem er sich verpflichtete, die meisten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem US-Markt an Biofrontera Inc. zu übertragen. Als Gegenleistung erhält der Konzern einen prozentualen Anteil an den Aktien der Biofrontera Inc. sowie eine monatliche Earn-out-Zahlung in Höhe von 12 % oder 15 % der Umsätze, abhängig vom jährlichen Verkaufsvolumen und gültig über die Laufzeit der Patente.

Dieses Earn-out gilt für die Umsätze, die von Biofrontera Inc. erzielt werden, sobald der Lagerbestand, den das Unternehmen Ende Mai 2025 hielt, abverkauft ist, da diese Produkte noch zu den zuvor zwischen beiden Unternehmen vereinbarten Konditionen verkauft wurden. Das neue Regelwerk trat zum 1. Juni 2025 in Kraft.

Daher spiegeln die Umsätze aus den USA ab diesem Datum nicht mehr die Verkäufe von Ameluz und Lampen zum zuvor vereinbarten Transferpreis wider, sondern das Earn-out im Rahmen der neuen Vereinbarung.

Im Berichtszeitraum hat Biofrontera Inc. hauptsächlich Ameluz aus dem Lagerbestand verkauft, der Ende Mai vorhanden war und bis zum 30. September 2025 nahezu vollständig aufgebraucht wurde. Folglich erwarten wir, dass ab Oktober der Großteil der von Biofrontera Inc. verkauften Ameluz-Mengen unter die Bedingungen der neuen Vereinbarung fällt.

Infolge dieser Entwicklungen beliefen sich die Verkäufe an Biofrontera Inc. auf 3.120 TEUR, verglichen mit 2.064 TEUR im Vorjahr. Dieser offenkundige Anstieg ist auf das bis Juni 2025 erzielte Wachstumsvolumen zurückzuführen, da eine Analyse des dritten Quartals einen Umsatzrückgang zeigt - von 1.024 TEUR in Q3 2024 auf 620 TEUR in Q3 2025.

Auf der Kostenseite gingen die Forschungs- und Entwicklungsausgaben im Berichtszeitraum um 36 % auf 2.929 TEUR zurück, verglichen mit 4.583 TEUR im Vorjahreszeitraum. Grund hierfür war die Übertragung des klinischen Studienprogramms zum 1. Juni 2024 sowie die im Unternehmen umgesetzte Kostenreduktionspolitik. Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich in den ersten neun Monaten 2025 auf 1.152 TEUR, was einem Rückgang von insgesamt 2.124 TEUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum (3.276 TEUR) entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten mit SunPharma zurückzuführen, nach Unterzeichnung der verbindlichen Vereinbarung zur strategischen Neustrukturierung der Zusammenarbeit zwischen Biofrontera AG und Biofrontera Inc. am 30. Juni 2025. Die Vertriebs- und Marketingkosten beliefen sich in den ersten neun Monaten 2025 auf 4.663 TEUR, verglichen mit 4.995 TEUR im Vorjahreszeitraum. Obwohl das Unternehmen in den Märkten, in denen Ameluz durch die eigene Vertriebsorganisation vermarktet wird, um mehr als 18 % wächst, sind die Vertriebs- und Marketingaufwendungen aufgrund der umfassenden Kostensenkungsmaßnahmen um 7 % gesunken.

Das EBITDA des Konzerns stieg in den ersten neun Monaten 2025 von -4.460 TEUR auf +1.837 TEUR und zeigt damit eine bemerkenswerte Ergebnisverbesserung. Auch das EBIT verbesserte sich deutlich von -5.063 TEUR auf +1.181 TEUR. Diese Ergebnisse sind auf die gute Umsatzentwicklung sowie auf die Kostensenkungen zurückzuführen.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. September 2025 auf 3.460 TEUR (31. Dezember 2024: 3.124 TEUR).

Prognose

Das Unternehmen veröffentlichte am 1. August 2025 eine neue Umsatz- und EBITDA-Prognose, die die am 30. Juni vereinbarten neuen Bedingungen widerspiegelt. Diese Prognose sah für das Jahr 2025 einen Umsatzkorridor zwischen 17.000 TEUR und 20.000 TEUR sowie einen EBITDA-Korridor zwischen 1.500 TEUR und 3.500 TEUR vor. Diese Prognose bleibt weiterhin gültig.

Die veränderte der prognostizierten steuerungsrelevanten Kennzahlen ist nachfolgend dargestellt:

Kennzahl Geänderte Prognose 2025 Konzernumsatz 17-20 Mio. EUR EBITDA 1.5 Mio. bis 3.5 Mio. EUR Liquide Mittel bis zum 31. Dezember 2025 1-3 Mio. EUR

Auf Grundlage des aktuellen Geschäftsplans für 2025 wird die Gruppe über ausreichende Liquidität verfügen, um alle Verpflichtungen für weitere 12 Monate ab dem Erstellungszeitpunkt zu erfüllen. Unter der Annahme, dass sich Aufwendungen und Erträge wie geplant entwickeln, erwartet die Gruppe zum 31. Dezember 2025 liquide Mittel in Höhe von 1 bis 3 Millionen EUR.

Aussender: Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE000A4BGGM7 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate

