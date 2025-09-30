Seit Mai haben sich über 350.000 Mitglieder auf die Warteliste gesetzt, was die Begeisterung für ein Produkt unterstreicht, das Blutbiomarker mit rund um die Uhr verfügbaren Wearable-Daten kombinieren kann

WHOOP, das Unternehmen für menschliche Leistungsfähigkeit, gab heute die Einführung von WHOOP Advanced Labs bekannt, einer bahnbrechenden neuen Funktion, die Bluttests mit kontinuierlichen Daten von Wearables kombiniert, um ein vollständiges Bild der Gesundheit zu liefern. Mitglieder können frühere Bluttestergebnisse hochladen oder einen Termin für das vom Unternehmen zusammengestellte Advanced-Labs-Panel vereinbaren, das eine umfangreiche Reihe von Biomarkern testet.

Seit der Vorabpräsentation der Funktion im Mai haben sich mehr als 350.000 aktuelle WHOOP-Mitglieder auf die Warteliste gesetzt, was die massive Nachfrage nach tieferen Einblicken in die menschliche Gesundheit widerspiegelt. Ab heute erhalten Mitglieder in den Vereinigten Staaten Zugang zu dieser Funktion, eine weltweite Einführung soll folgen. Diese Ankündigung ist der nächste Schritt für WHOOP in seiner Mission, das Leben der Menschen um eine Milliarde gesunde Jahre zu verlängern.

"WHOOP Advanced Labs verbindet zwei Welten: Labordiagnostik und kontinuierliche Überwachung rund um die Uhr", sagte Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Zum ersten Mal können unsere Mitglieder in Echtzeit sehen, wie ihre Blutbiomarker und ihr tägliches Verhalten zusammenhängen. All dies ist Teil unseres Weges, ein Gesundheitsbetriebssystem zu werden, das unseren Mitgliedern hilft, besser und länger zu leben."

Expertenmeinungen

WHOOP hat dieses Produkt in Zusammenarbeit mit dem WHOOP Medical Advisory Board entwickelt, das sich aus renommierten Ärzten, Forschern und Medizinern zusammensetzt, darunter Dr. Hazel Wallace, Dr. Robin Berzin, Dr. Eric Verdin und Dr. Dan Henderson.

"Blutuntersuchungen können manchmal mehr Fragen als Antworten hinterlassen", sagte Dr. Hazel Wallace (MBBCh, BSc, MSc), Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und Gründerin von The Food Medic. "WHOOP Advanced Labs hilft, diese Lücke zu schließen, indem es Gesundheitsinformationen direkt in die Hände des Einzelnen legt, wo Gewohnheiten einen großen Unterschied machen können."

Der Ausdauersportler, Autor und Podcaster Rich Roll sagte über die Markteinführung: "Als jemand, der regelmäßig Blutuntersuchungen durchführen lässt, finde ich WHOOP Advanced Labs revolutionär, weil es Menschen dabei hilft, die Realität ihrer Gesundheit mit sich selbst und ihren Ärzten in Verbindung zu bringen. Es ist fantastisch, schon frühzeitig zu erkennen, was auf einen zukommt, bevor ein Problem so weit fortgeschritten ist, dass es zu spät ist, etwas dagegen zu unternehmen."

Proaktive Gesundheit, personalisiert durch KI

WHOOP Advanced Labs schafft einen kontinuierlichen Feedback-Kreislauf, in dem regelmäßige Blutuntersuchungen das tägliche Coaching in Echtzeit beeinflussen. Zu den wichtigsten Vorteilen von WHOOP Advanced Labs gehören:

Tests der wichtigsten Biomarker, die Ihre Gesundheit beeinflussen

der wichtigsten Biomarker, die Ihre Gesundheit beeinflussen Von Ärzten überprüfte Ergebnisse liefern fachkundigen Kontext und personalisierte Empfehlungen

liefern fachkundigen Kontext und personalisierte Empfehlungen KI-gestütztes Coaching bietet tägliche Anleitung und Einblicke

bietet tägliche Anleitung und Einblicke Fortschrittsverfolgung zeigt, wie sich Anpassungen des Lebensstils im Laufe der Zeit auf die Biomarker auswirken

So funktioniert WHOOP Advanced Labs

WHOOP Advanced Labs bietet Mitgliedern zwei leistungsstarke Möglichkeiten, diese Biomarker in die WHOOP-Erfahrung einzubeziehen:

Hochladen bereits vorhandener Blutwerte

Mitglieder können nun Ergebnisse von jedem Laboranbieter ohne zusätzliche Kosten direkt in die WHOOP-App hochladen. So lassen sich alle Ergebnisse einfach zentralisieren, langfristige Trends verfolgen und mit den kontinuierlichen WHOOP-Daten zu Schlaf, Training, Erholung und Lebensstil verknüpfen.



Umfassende Tests über die WHOOP-App buchen

Für ein noch umfassenderes Erlebnis können Mitglieder WHOOP Advanced Labs abonnieren und direkt über die WHOOP-App, die von Quest Diagnostics (NYSE: DGX) in den Vereinigten Staaten betrieben wird, ausgewählte Bluttests buchen. Die Ergebnisse werden automatisch mit der WHOOP-App synchronisiert und von einem Arzt überprüft, der fachkundige Informationen liefert. Die Abonnementoptionen umfassen: einen Test für 199 US-Dollar, zwei Tests pro Jahr für 349 US-Dollar oder vier Tests pro Jahr für 599 US-Dollar, wobei zusätzliche Tests zu ermäßigten Preisen erhältlich sind. Die Tests werden von einem zugelassenen Gesundheitsdienstleister überprüft und angeordnet.

In beiden Fällen leistet WHOOP das, was kein herkömmlicher Bluttest kann: Es verbindet Biomarker-Ergebnisse mit physiologischen Daten rund um die Uhr, um aufzuzeigen, wie sich Ihre Gewohnheiten und Verhaltensweisen direkt auf Ihre Gesundheit auswirken.

Hilfe bei der Erschließung von einer Milliarde gesunder Jahre

Anfang dieses Jahres gab WHOOP sein langfristiges Ziel bekannt, das Leben der Menschen um eine Milliarde gesunde Jahre zu verlängern, als Teil seiner Mission, die Leistungsfähigkeit und Gesundheitsspanne des Menschen zu erschließen. Die Gesundheitsspanne bezieht sich auf die Anzahl der Jahre, die jemand bei guter Gesundheit lebt, frei von chronischen Krankheiten, Funktionsverlust und vermeidbaren Einschränkungen. Jede Woche berechnet WHOOP die Nettoveränderung im Leben seiner Mitglieder mithilfe der Healthspan-Funktion der App und hilft den Mitgliedern so zu verstehen, wie ihr tägliches Verhalten ihre langfristige Gesundheitsspanne beeinflusst. WHOOP Advanced Labs wird diese Arbeit weiter vorantreiben, indem es eine leistungsstarke Rückkopplungsschleife zwischen klinischen Biomarkern und kontinuierlichen Wearable-Daten schafft, Biomarker testet und verfolgt, von Ärzten überprüfte Ergebnisse liefert und Einblicke in die Leistungsfähigkeit gewährt. Diese Integration von Bluttests, täglicher Überwachung und Coaching führt zu umsetzbaren Ergebnissen, die den Mitgliedern letztendlich helfen, sowohl ihre Gesundheitsspanne als auch ihre Lebensqualität zu verlängern, und WHOOP seinem Ziel, eine Milliarde gesunde Jahre zu ermöglichen, näher bringt.

Über WHOOP

WHOOP, das Unternehmen für menschliche Leistungsfähigkeit, befähigt Menschen, ihr Potenzial auszuschöpfen und ein längeres, gesünderes Leben zu führen. Die WHOOP-Mitgliedschaft bietet erstklassige Wearable-Technologie, personalisiertes Coaching und umsetzbare Erkenntnisse in den Bereichen Erholung, Schlaf, Training und Gesundheit. Die Wearables von WHOOP, darunter WHOOP 5.0 und WHOOP MG, verfügen über bahnbrechende Innovationen wie Herz-Kreislauf-Gesundheitschecks (einschließlich eines von der FDA zugelassenen EKG), Healthspan zur Messung des Alterungstempos und des WHOOP-Alters sowie die ersten Wearables mit Blutdruckmessung.

WHOOP wurde 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Boston und hat mehr als 400 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingeworben. Das Unternehmen beliefert 56 Märkte weltweit. Die WHOOP-App ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch verfügbar. WHOOP wird über führende Einzelhändler verkauft, darunter Amazon in den USA, Großbritannien, Australien und den GCC-Staaten, Best Buy und Dick's Sporting Goods in den USA, Flipkart in Indien sowie Virgin Megastore und Noon in den GCC-Staaten.

Um mehr zu erfahren oder einen kostenlosen einmonatigen Test zu starten, besuchen Sie whoop.com und folgen Sie WHOOP auf Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

