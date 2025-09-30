Meetup, die digitale Plattform, die seit mehr als zwei Jahrzehnten Menschen im realen Leben miteinander verbindet, hat gerade ein bedeutendes Redesign vorgestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250930364519/de/

Before After of the Meetup home page after log in, featuring the updated visual identity and improved navigation and content discovery.

Das neue Design kombiniert lebendige Grafiken mit einer optimierten Benutzererfahrung und ist die bislang größte Design-Evolution von Meetup. Es signalisiert das feste Vertrauen in das weitere Wachstum und die vielversprechende Zukunft der Plattform. Ab heute ist das neue Design von Meetup im Web verfügbar, die mobile Version folgt in Kürze.

Über das neue Design

Das neue Design führt eine aktualisierte visuelle Identität ein, die die Essenz von Meetup besser einfängt Menschen, die zusammenkommen und durch unterhaltsame und sinnvolle Erfahrungen menschliche Beziehungen aufbauen. Zu diesem Zweck umfasst das neue Design hochwertigere Fotos, die Menschen in realen Situationen zeigen, sowie ein neues Logo, eine hellere Farbpalette, aktualisierte Schriftarten und ausdrucksstarke neue Symbole.

Die Benutzeroberfläche ist jetzt noch benutzerfreundlicher: Das Layout wurde mit besseren Abständen, stärkerem Kontrast und klareren Hierarchien optimiert, um die Lesbarkeit zu verbessern. Die Navigation und die Suche nach Inhalten wurden vereinfacht, sodass sowohl Mitglieder als auch Organisatoren mit weniger Klicks finden können, was sie suchen.

"Wir wollten Meetup noch einladender und intuitiver gestalten und gleichzeitig die visuellen Elemente hervorheben, die eine große Rolle dabei spielen können, die Energie einer Community zu vermitteln", erklärte Alex Landra, der für das Projekt verantwortliche Produktdesigner bei Meetup. "Die Erfahrung, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, beginnt in dem Moment, in dem man die Plattform betritt, und wir möchten, dass dies von Anfang an so reibungslos und angenehm wie möglich ist."

Die vollständige Neugestaltung folgt auf frühere Vorarbeiten zur Aktualisierung wichtiger Aspekte der Meetup-Erfahrung, wie beispielsweise ein neues mobiles Layout für die Seite, auf der Mitglieder Veranstaltungen erkunden und entdecken können. Seit der Einführung des Updates sind die RSVPs von dieser Seite um 20 gestiegen ein Beweis dafür, dass Verbesserungen der digitalen Erfahrung zu mehr Verbindungen in der realen Welt führen können.

Brückenschlag zwischen Alt und Neu

Erwachsene der Generation Z und junge Millennials gehören mittlerweile zu den engagiertesten Nutzern von Meetup. Sie machen 40 der monatlich aktiven Nutzer aus und sind weltweit die aktivste Altersgruppe. In einer Zeit der digitalen Ermüdung und Isolation ist Meetup für diese Generation zu einer vertrauenswürdigen Möglichkeit geworden, persönliche Erfahrungen zu sammeln.

"Es ist inspirierend zu sehen, wie viele junge Menschen sich zu einer Plattform hingezogen fühlen, die schon vor ihrer Geburt ins Leben gerufen wurde", so Chiara Vivaldi, Produktleiterin bei Meetup. "Wir wollten, dass das neue Design bei unserem jüngeren Publikum Anklang findet und gleichzeitig den Geist von Meetup und der Community würdigt, die das Unternehmen groß gemacht haben, sodass es für alle Nutzer noch einladender und freundlicher wird."

Auch wenn das Erscheinungsbild der Plattform neu ist, bleibt das Kern-Erlebnis unverändert. Die grundlegende Navigation und die Logik, nach der Organisatoren und Mitglieder Veranstaltungen und Gruppen planen und entdecken, funktionieren wie bisher.

Ein Schritt in einer Reihe von Verbesserungen bei Meetup

Seit Meetup 2024 Teil der digitalen Produktpalette von Bending Spoons geworden ist, wurden eine Reihe von Verbesserungen eingeführt, um das Erlebnis für Mitglieder und Organisatoren zu optimieren. Bemerkenswerte Beispiele sind Meetup Starter, der erste kostenlose Tarif der Plattform für neue Organisatoren, sowie KI-gestützte Empfehlungen für eine personalisiertere Veranstaltungsfindung. Weitere Updates werden in einem aktuellen Artikel im Meetup-Blog beschrieben.

Diese Bemühungen haben zu einem Wachstum von über 20 bei den Neuanmeldungen im Vergleich zum Vorjahr beigetragen.

Über Meetup

Meetup ist die führende Plattform für die Suche und den Aufbau lokaler Communities. Seit seiner Gründung 2002 hat es Millionen von Menschen auf der ganzen Welt dabei geholfen, sich über gemeinsame Interessen und Leidenschaften zu verbinden. Von professionellem Networking über kreative Aktivitäten bis hin zu Outdoor-Abenteuern Meetup macht es einfach, wichtige Veranstaltungen zu organisieren, zu entdecken und daran teilzunehmen.

Informationen zu Bending Spoons

Bending Spoons hat mit seinen digitalen Technologieunternehmen, darunter Evernote, Meetup, komoot, Remini, StreamYard und WeTransfer, bereits eine Milliarde Menschen weltweit erreicht. Seine Produkte werden derzeit von mehr als 300 Millionen Menschen und 10 Millionen zahlenden Kunden pro Monat genutzt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250930364519/de/

Contacts:

Medienkontakt

Rebecca Shamritsky

rshamritsky@meetup.com

Medienkontakt

Christy Keenan

ck@bendingspoons.com