Die Drohnentechnologie hat in den letzten Jahren eine atemberaubende Entwicklung hingelegt. Was einst als futuristisches Spielzeug begann, ist heute ein zentraler Bestandteil moderner Industrie- und Sicherheitskonzepte.

Aus einfachen Flugkörpern mit Kamera wurden hochentwickelte, KI-gestützte Systeme, welche Daten in Echtzeit erfassen, auswerten und gezielt Entscheidungen treffen können. Drohnen sind längst mit Analyseplattformen und Cloudnetzwerken verbunden und übernehmen Überwachungs-, Logistik- und Verteidigungsfunktionen. Sowas war in den letzten Jahren nur mit bemannten Einheiten möglich. In geopolitisch angespannten Zeiten ersetzen sie zunehmend klassische Einsatzkräfte, da sie kosteneffizient, flexibel und durch Künstliche Intelligenz ständig lernfähig sind. Die vorhandene Dynamik im gesamten Sektor beschleunigt Innovationen weltweit und wird auch kommerzielle Anwendungen in Überwachung, Infrastruktur und Rettungslogistik prägen. Volatus Aerospace (TSX-V: FLT; WKN: A2JEQU; ISIN: CA92865M1023) zählt zu jenen Firmen, die den technologischen Umbruch früh erkannt und konsequent umgesetzt haben. Nun beginnt für Investoren die Phase exponentiellen Wachstums!

Das magische Auge entwickelt sich weiter

Volatus Aerospace zählt heute zu den führenden Akteuren im Bereich moderner Luft- und Drohnentechnologien für Aufklärung, Logistik und kritische Infrastrukturüberwachung. In den vergangenen Jahren hat sich das kanadische Unternehmen von einem jungen Anbieter zu einem hochspezialisierten Partner für behördliche, industrielle und militärische Auftraggeber entwickelt. Mit tiefem Fachwissen, innovativer Sensorik und mehr als einem Jahrhundert kumulierter Luftfahrterfahrung innerhalb des Teams liefert Volatus maßgeschneiderte Lösungen auf Basis bemannter und unbemannter Systeme (RPAS).

Ziel ist es, Regierungen und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre komplexen Infrastruktur- und Sicherheitsstrukturen effizient zu schützen und zu warten. Angesichts zunehmender Cyberbedrohungen und geopolitischer Spannungen steigt der Bedarf, sensible Einrichtungen datenbasiert zu überwachen und KI-gestützt auszuwerten - hier bietet Volatus modernste Tools, Schulungsprogramme und Echtzeit-Analytik. Mit internationalen Partnerschaften wie jener mit ARCO Worldwide Services für Drohnen-Trainings in Nigeria sowie der Kooperation mit VoltaXplore zur Sicherung kanadischer Batterielieferketten stärkt das Unternehmen zugleich seine globale und technologische Unabhängigkeit. So entsteht ein ganzheitliches Ökosystem aus Technik, Ausbildung und Service, das sowohl zivilen als auch militärischen Kunden nachhaltige Mehrwerte bietet.

Volatus Aerospace macht die Überwachung zum Geschäftsmodell. Die steigende Nachfrage nach Sicherheitslösungen lässt starke Wachstumsraten zu. Quelle: Volatus Aerospace, Q1-Präsentation, Seite 8



Investment Highlights

Volatus Aerospace (WKN: A2JEQU | ISIN: CA92865M1023 | Ticker-Symbol: FLT)

hochspezialisierte Datenauswertungen aus der Luft als Alleinstellungsmerkmal

Entwicklung zur technischen Prüfinstanz für kritische Infrastruktur

hohes Sicherheitsbedürfnis öffentlicher Auftraggeber sorgt für konstanten Dealflow

internationale Aufrüstungstendenzen schaffen strategische Notwendigkeiten für Defense-Lösungen

durch notwendige Zertifizierungen und Schulungsbedarf gibt es wenig Konkurrenz

erhebliches Wachstumspotenzial durch Internationalisierung auf mittelfristige Sicht

Skalierung schafft exponentielles Wachstum

hochliquide Aktie und noch niedrige Marktbewertung von nur 440 Mio. CAD

Hochspezifische Anwendungsfelder schaffen exklusiven Raum für Dynamik

Noch vor wenigen Jahren galten Drohnen als Spielzeug für Technikbegeisterte. Heute sind sie ein milliardenschweres Werkzeug der industriellen Transformation. Sie überwachen Stromleitungen, transportieren medizinische Güter, kartieren Gelände, schützen Grenzen und liefern Echtzeitdaten aus der Luft. Laut einer aktuellen Analyse von Market.us wächst der globale Drohnenmarkt von rund 36 Mrd. USD im Jahr 2024 auf über 95 Mrd. USD bis 2034, was ein jährliches Wachstum von über 10% bedeutet. Treiber sind technologische Fortschritte, längere Flugzeiten, autonome Steuerung und die zunehmende Integration von Künstlicher Intelligenz.

In diesem boomenden Umfeld zählt Volatus Aerospace zu den innovativsten Akteuren. Mithilfe von Ultra-HD-Kameras, Wärmebild- und LiDAR-Sensoren erfassen Volatus-Drohnen riesige Datenmengen. Die anschließende Analyse erfolgt über KI-basierte Software, welche Veränderungen, Materialschäden oder Temperaturabweichungen automatisch erkennt. So lassen sich Risiken frühzeitig identifizieren und Wartungszyklen optimieren. Diese Kombination aus Hardware-Kompetenz und KI-Intelligenz verschafft Volatus ein starkes Alleinstellungsmerkmal.



CEO Glen Lynch

"Künstliche Intelligenz wird unsere Inspektions- und Analyseprozesse revolutionieren. Sie ist der Multiplikator, der aus Daten wertvolle Entscheidungen macht."



Globaler Kurs - Expansion und Ausbildung als Wachstumstreiber

Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie ist die internationale Skalierung. Mit der jüngst geschlossenen Partnerschaft mit ARCO Worldwide Services hat Volatus einen Meilenstein erreicht. Denn gemeinsam werden professionelle Drohnen-Trainingsprogramme in Nigeria aufgebaut, um lokale Piloten nach internationalen ICAO- und SORA-Standards zu zertifizieren. Volatus liefert dabei die Volatus Academy, ein modulares Schulungsprogramm, das künftig auch in anderen Märkten ausgerollt werden soll. Damit etabliert sich das Unternehmen als Wissens- und Technologieanbieter, nicht nur als Produzent. Die Ausbildung von Piloten und Technikern wird zum doppelten Hebel. Sie schafft neue Umsatzströme und fördert gleichzeitig den sicheren, regulierten Einsatz der Drohnentechnologie weltweit.

Inspektionen von kritischer Infrastruktur in der Praxis. Quelle: Volatus Aerospace, Website

Defense-Sektor im Fokus: Sicherheit wird zum Geschäft

Parallel dazu baut Volatus seine Präsenz in Europa und Afrika aus, in Märkten, in denen aufgrund geopolitischer Entwicklungen zunehmend nach Luftüberwachung und Grenzsicherungslösungen verlangen. Die NATO ist bereits hellhörig geworden und auch Bundeskanzler Merz sieht Milliarden-Investitionen in moderne Drohnen-Technologie. Der Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht, wie entscheidend Drohnen für Aufklärung, Logistik und Schutz kritischer Infrastruktur geworden sind. Diese Entwicklung spielt Unternehmen wie Volatus direkt in die Karten. Dank seiner umfassenden Genehmigungen für Beyond-Visual-Line-of-Sight-Operationen, Nachtflüge und Einsätze in kontrollierten Lufträumen gehört Volatus zu den wenigen Anbietern weltweit, die sofort operativ tätig werden können. Kooperationen mit Kongsberg Geospatial, MatrixSpace (Radartechnologie) und Ondas Holdings (autonome Grenzsicherung) erweitern das Produktportfolio um zentrale Defense-Komponenten. Damit verschiebt sich der Fokus zunehmend in Richtung militärischer und sicherheitsrelevanter Anwendungen - ein Markt mit extrem hoher Eintrittsbarriere und langfristigen Verträgen.

Hier gibt es ein aktuelles Interview mit CEO Glen Lynch von Lyndsay Malchuk: "Mit voller Kasse zu neuen Wachstums-Meilensteinen."

Fazit: Schub aus neuen Märkten - Skalierung und Cashflow

Nach Jahren intensiver Aufbauarbeit hat Volatus nun den Sprung in die Skalierungsphase geschafft. Besonders wachstumsrelevant für Volatus-Aktionäre ist die konsequente Weiterentwicklung vom einstigen Logistikdienstleister Drone Delivery Canada hin zu einem Hochtechnologie-Unternehmen für Daten-, Sicherheits- und Luftüberwachungslösungen. CEO Glen Lynch sieht in der nächsten Generation autonomer Drohnen das Potenzial, herkömmliche Flugzeuge und Helikopter zunehmend überflüssig zu machen, bei deutlich geringeren Betriebskosten und erheblich verbesserten Leistungsparametern. Mit dem eigenen Command- und Operations-Center in Toronto, einem skalierbaren Geschäftsmodell und wachsendem Auftragsvolumen in Nordamerika sowie der NATO-Sphäre stehen die Zeichen auf dramatische Expansion. Der angestrebte Fokus verschiebt sich zunehmend von Hardwareverkäufen zu margenstarken Service-, Daten- und Technikverträgen, ein Schritt, der dem Unternehmen langfristig stabile Erträge und planbare Cashflows sichern dürfte. Neu im Portfolio positionieren sich Verteidigungs- und Sicherheitslösungen, mit denen Volatus gezielt von der globalen Aufrüstung in Luftaufklärung und kritischer Infrastruktur profitiert.



In den letzten 4 Monaten kam es zu starken Volumenszuwächsen in der Volatus-Aktie. Nach einer erfolgreichen Finanzierung nimmt die Aktie nun wieder Kurs auf alte Höchststände. Quelle: LSEG vom 17.10.2025



Im mittelfristigen Szenario zielt Volatus auf den Ausbau internationaler Allianzen, insbesondere in den USA, Europa und Afrika, um die Marktdurchdringung zu beschleunigen. Die laufenden Defense-Projekte könnten das Bewertungsniveau des Unternehmens rasch in neue Dimensionen katapultieren. Aufgrund seiner hybriden Struktur aus Defense, Infrastruktur und Datendienstleistungen bleibt die Aktie im Vergleich zu Branchen-Mitstreitern wie DroneShield, Hensoldt oder AeroVironment attraktiv. Nachhaltig wachsende Aufträge und strategische Übernahmen sind dabei nicht ausgeschlossen, insbesondere da größere Industrieplayer zunehmend nach integrierten Drohnenlösungen suchen.

Im Performance-Vergleich seit Jahresanfang muss sich Volatus Aerospace nicht verstecken. Während der gehypte australische Anbieter von Drohnenabwehr-Systemen DroneShield das Rennen anführt, liegen die Kanadier auf Platz 2 und können mit über 400% Wertzuwachs die europäische Mitstreiter Hensoldt und Thales klar abhängen. Quelle: LSEG vom 17.10.2025

Terminhinweis: CEO Glen Lynch wird Volatus Aerospace vom 22. bis 23. Oktober auf dem Maxim Growth Summit in New York vertreten. Zusammen mit CFO Abhinav Singhvi werden viele 1-on-1 Meetings mit institutionellen Investoren abgehalten.

Enthaltene Werte: CA92865M1023