MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' (Magdeburg) zum Gaza-Friedensplan:

Der Gazastreifen soll nach dem US-Plan unter externe Verwaltung gestellt werden, mit dem Briten Tony Blair als eine Spitzenkraft. So könnte dieser Nahost-Sprengel zu einer Art britischem Protektorat werden, was Palästina bis zur Gründung Israels 1948 war. Sei's drum, wenn es nur Frieden brächte. Zunächst einmal müssten die Terrorführer der Hamas zum Mittun verpflichtet werden. Eine Geiselfreilassung erscheint möglich. Allerdings ist es schwer vorstellbar, dass sich die islamistische Truppe freiwillig die Macht in ihrem Herrschaftsgebiet aus der Hand nehmen lässt, Waffen abgibt und womöglich die selbstgegrabenen Tunnel zuschüttet. Es könnte aber nun zum ersten Mal seit langer Zeit gelingen, ein Krisengebiet mit Hilfe eines internationalen Modells zu beruhigen./yyzz/DP/stk