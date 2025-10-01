Engpass treibt Preise: Die große Kupfer- und Gold-Dürre: Warum 2025/26 die Stunde der Frühstarter schlägt!

Anzeige / Werbung

Gold und Kupfer zünden gerade den Doppel-Turbo: Gold sprang am 29. September 2025 auf neue Rekorde über 3.800,- USD je Unze - getragen von massiven Notenbank-Käufen.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Aurania Resources Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Aurania Resources Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 01.10.2025, 05:43 Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

diese machen inzwischen über 20% der weltweiten Nachfrage aus1. Gleichzeitig wird Kupfer knapper: Nach dem Produktionsstopp in der "Grasberg'-Mine (Indonesien) dreht Goldman Sachs die Marktbilanz für 2025 von Überschuss auf Defizit (~55.500 t) und sieht Aufwärtsrisiken Richtung 10.200-10.500 USD/t2.

Genau hier setzt Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) an: Im "Lost Cities-Cutucu'-Gürtel in Ecuador bestätigte das Team zuletzt die großräumige Porphyr-Kupfer-Zielzone "Awacha' - ein seltener Hebel auf Kupfer UND Gold, wenn die Bohrer ansetzen.

Dass es sich lohnt, in Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) sein ecuadorianisches Ausnahme-Asset "Awacha' tief einzutauchen, haben die dynamischen Explorationsexperten mit dem einzigartigen Riecher für außergewöhnliche Kupfer- und Edelmetall-Weltklasse-Entdeckungen bekanntlich schon oft bewiesen. Einen neuen beeindruckenden Beleg dafür liefern nun aktuelle Inversionsdaten. So wurden bei der Neuverarbeitung vorhandenen Mobile MagnetoTellurics ("MobileMT')-Daten unter Verwendung innovativer 2D-Inversionstechnologie, gleich sechs Anomalien mit hoher Leitfähigkeit bestätigt.

MobileMT ist die aktuell fortschrittlichste Generation der luftgestützten Audiofrequenz-Magnetik ("AFMAG')-Technologie und das einzige System, das nachweislich geoelektrische Informationen von der Oberflächennähe bis zu einer Tiefe von mehr als 1 km mit hoher räumlicher Auflösung liefert. Wie eindrucksvoll "MobileMT' das Power-Potenzial der sechs leitfähigen Anomalien von "Awacha' dokumentiert hat, zeigt der Tiefenschnitt im vielversprechenden Zielgebiet. Dabei steht die rote Farbe für hohe Leitfähigkeit, die blaue Farbe für hohen Widerstand.

Quelle: Aurania Resources



Die 2D-Inversionstechnologie stellt den nächsten Entwicklungsschritt dieser Luftvermessungsmethode dar und markiert für Auranias (WKN: A2DKJ4) systematische Explorationen auf "Awacha' den nächsten bedeutenden Schritt. Denn bereits im Jahr 2021 hatte Aurania den Marktführer Expert Geophysics Surveys Inc. mit der Durchführung einer damals eindimensionalen elektromagnetischen Dateninversion über dem Zielgebiet beauftragt. Mit der jetzt ausgeführten Analyse verfügt Aurania nun über eine noch sehr viel genauere Kartierung der Leitfähigkeit des Untergrunds, was die Bestätigung der sechs leitfähigen Anomalien sehr beeindruckend beweist.

Hohe Leitfähigkeit weist auf mögliche Mega-Kupfer-Lagerstätten hin!

Dass die jetzt identifizierten Anomalien sich nicht nur schön anschauen lassen, sondern eine enorme Bedeutung haben, zeigen auch deren tiefe Wurzeln, wie auf diesem "MobileMT'-Ost-West-Querschnitt mit den Anomalien 1 und 4 zu sehen ist.

Quelle: Aurania Resources

Zu ihrer Bedeutung trägt ebenso bei, dass Zonen mit erhöhter Leitfähigkeit wegen des Vorhandenseins elektrisch leitfähiger Sulfidmineralien (Pyrit, Chalkopyrit und Bornit) und porphyrbezogener Alterationen (phyllitische und argillitische Zonen) häufig mit Porphyr-Kupfer-Lagerstätten korrelieren und damit quasi Vorboten für die Entdeckung großartiger Ressourcen sein können.

Um dieser Entdeckung den letzten technischen Schliff zu geben, hat Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) die bei der zweidimensionalen "MobileMT'-Untersuchung gewonnenen Daten mit solchen aus dem "Anaconda'-Vermessungsprogramm auf "Awacha' aus dem Jahr 2025 verbunden. Bezeichnenderweise hat die "Anaconda'-Methode - ein sehr systematischer und detaillierter Ansatz zur Erfassung geologischer Daten - zur Entdeckung der Mega-Porphyr-Cu-Au-Ag-Lagerstätte "Alpala' auf SolGolds "Cascabel'-Projekt im Norden Ecuadors (das übrigens auf sensationellen Ressourcen von über drei Milliarden Tonnen mit grandiosen 0,35% Cu und 0,28 g/t Au in der Kategorie "Gemessen" sitzt) geführt. Ebenso wurde das "Anaconda'-Kartierungsprogramm auch bei der Entdeckung der Porphyr-Cu-Au-Mo-Lagerstättengruppe "Cortadera' im Norden Chiles auf "Hot Chilis'-Power-Projekt "Costa Fuego' eingesetzt.

Dr. Garwin gibt "Go" für die Abgrenzung einer 2.200 m x 1.200 m großen Zielzone!

Mit der Explorationsgeologie-Koryphäe Dr. Steve Garwin hat Aurania (WKN: A2DKJ4) niemand Geringeren als den maßgeblich an der Entdeckung der Ausnahme-Lagerstätte "Alpala' beteiligten Experten beauftragt, die integrierten "MobileMT'- und "Anaconda'-Kartierungsdaten zu evaluieren. Garwin wurde bereits im Jahr 2022 von Aurania als Senior Technical Advisor engagiert und blickt zusätzlich zu seinen erstklassigen Explorationserfolgen auf über drei Jahrzehnte profunde Erfahrungen in der Strukturgeologie und Geochemie für Gold- und Kupferexplorationen zurück.

Tatsächlich konnte Dr. Garwin bestätigen, dass die "Anaconda'-Methode eine große Zone von über 6 km x 4 km mit hydrothermaler Alteration aufgezeigt hat und eine Zielzone von satten 2.200 m x 1.200 m abgrenzen. Auf diese erstklassige Erkenntnis könnten bald Feldarbeiten zur Verfeinerung der Bohrlochstandorte für ein zukünftiges geplantes Bohrprogramm folgen.

Quelle: Aurania Resources

Die Ergebnisse des "Anaconda'-Kartierungsprogramms im "Awacha'-Zielgebiet auf einen Blick (Zielzonen mit hoher Priorität sind rot umrandet), mit ausgewählten interpretierten MobileMT-Anomalien (magentafarbene Umrandungen). Cp = Chalkopyrit; Py = Pyrit.

Fast 2 Mio. CAD fließen aus überzeichneter Privatplatzierung in Auranias Kassen!

Um die Entwicklung sowohl seines 1A-Assets "Awacha' wie auch insgesamt seines fantastischen Portfolios weiter zu beschleunigen, hatte Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) eine nicht vermittelte Privatplatzierung angekündigt und diese nun extrem erfolgreich abgeschlossen. Denn anstelle der zunächst angepeilten 12,5 Millionen zu je 0,12 CAD, konnte Aurania mit rund 15,89 Millionen über ein Viertel mehr Einheiten absetzen. Damit wurden 1,906 Mio. CAD an frischem Kapital in seine Kassen gespült. Zudem wurde das immense Interesse an und Vertrauen in Aurania Resources' (WKN: A2DKJ4) Wachstumskurs mehr als beeindruckend unterstrichen.

Ecuadors Bergbausteuer: Ein Ärgernis, aber kein Hindernis für Auranias Wachstumskurs!

Mit Teilen des über 1,9 Mio. CAD hohen Erlöses aus der sehr erfolgreichen Privatplatzierung will Aurania (WKN: A2DKJ4) voraussichtlich auch eine erste Zahlung der fälligen Mineralkonzessionsgebühren für 2025 begleichen. Denn Ecuador hatte im Juni und rückwirkend zum 31.05.2025 eine neue Bergbaugenehmigungsgebühr für praktisch alle in diesem Sektor tätigen Unternehmen verhängt, um - so die Begründung - mit mehr Mittel gegen den unsachgemäßen und illegalen Abbau von Mineralien vorzugehen. Für Aurania wären das jährlich immerhin etwas mehr als 24 Mio. USD, worauf das Unternehmen eine Stundung dieser Konzessionsgebühren beantragt und die Zahlung von zunächst 488.245,- US-Dollar zugesagt hat.

Insgesamt steht Aurania mit seinem Unverständnis über diese astronomischen Summen nicht allein da. Viele der betroffenen, in Ecuador tätigen Bergbauunternehmen sind über diese neue Verwaltungsgebühr entsetzt. Das gilt auch für die Bergbaukammer des Landes. Kein Wunder also, dass insgesamt bereits vier Verfassungsklagen gegen die neuen Verwaltungsgebühren eingereicht wurden. Die Annahme dieser Klagen wird aktuell vom Gericht geprüft und eine Entscheidung darüber kann mehrere Monate dauern, ebenso wie sich mögliche spätere Verfahren über Jahre hinweg erstrecken können. Sollten die Verfassungsbeschwerden angenommen werden, kann Ecuadors Kontroll- und Regulierungsbehörde ARCOM seitens des Gerichts angewiesen werden, die Erhebung der Gebühren einzustellen, oder auch nicht.

Auch angesichts dieser Situation schaut Dr. Keith Barron, Vorsitzender, Präsident und CEO von Aurania Resources (WKN: A2DKJ4), zuversichtlich und kämpferisch nach vorne:

"Unsere Geschichte in Ecuador ist geprägt von einer langen, intensiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit, sowohl mit den Behörden wie auch mit den lokalen Gemeinschaften. Zudem blicken wir auf wichtige Investitionen in der Region zurück, nicht zuletzt in Form der Entwicklung unserer ecuadorianischen Projekte und deren außergewöhnlichen Potenzials, was sich unter anderem auch in der Bestätigung von gleich sechs erhöht leitfähiger Anomalien bei Awacha eindrucksvoll widerspiegelt. Umso intensiver setzen wir unsere Bemühungen um Lösungen fort und prüfen parallel dazu unsere Rechtsansprüche und Optionen für weitere Maßnahmen, während wir gleichzeitig den Dialog suchen, um die Zahlungsbedingungen für den Restbetrag unserer Konzessionsgebühren für 2025 weiter zu verhandeln. Das alles machen wir im Sinne einer höchstmöglichen Transparenz und um weiterhin messbaren Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Treffen Sie Auranias Management (und andere TOP-Bergbauunternehmen) auf der Rohstoffmesse in München

https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Am 03. und 04. Oktober verwandelt sich die Kleine Olympiahalle in München in eine exklusive Bühne für die globalen Metall- und Mineralien-Power-Player. Dabei haben Sie die einmalige Chance, das Top-Management der Aussteller persönlich zu treffen und in 1-zu-1-Gesprächen am Stand zu deren Strategien, Finanzierung, Timing und Pipeline zu befragen.

Auch Aurania Resources' (WKN: A2DKJ4) Denker und Lenker werden vor Ort sein und Ihnen gerne spannende Insights zu den sechs fetten Volltreffern bei "Awacha' ebenso wie zu anderen spannenden Entwicklungen des dynamischen Explorationsunternehmens mit seinen außergewöhnlichen Assets in Ecuador geben.

Freuen Sie sich zudem auf Top-Referenten wie u.a. Prof. Dr. Torsten Dennin, und Florian Grummes, auf inspirierende Keynotes unter anderem von Dirk Müller (Mr. Dax) und auf die einmalige Gelegenheit, physisches Gold & Silber (Münzen/Barren) vor Ort zu kaufen.

Am besten noch ganz schnell den 3. & 4. Oktober 2025 fett im Kalender blockieren und gleich hier Ihr persönliches Ticket sichern.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Aurania Resources, 1 https://www.ft.com/content/939a2a93-3dd0-46c3-a9c6-8dd27a5a1cb8?utm.com ; 2 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/goldman-sachs-downgrades-copper-supply-forecast-after-grasberg-mine-disruption-2025-09-25/ ; eigener Research

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; Finanzierungsprobleme, AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 29. September 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Aurania Resources, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände (Eigene Positionen (JSR/Autor): nein; keine Netto-Position ≥ 0,5%) in den zuvor genannten Unternehmen, behalten und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und wieder zu verkaufen. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an JSR/SRC: Nein. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Aurania Resources, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC AG. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Aurania Resources im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Aurania Resources halten aber weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Es besteht keine Aktualisierungspflicht. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

V.i.S.d.P./Impressum:

V.i.S.d.P.: Jörg Schulte, JS Research GmbH - Impressum/Datenschutz

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,BMG069741020