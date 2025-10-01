Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 01.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Golden Cross entdeckt hochgradiges Gold - Ein neues Fosterville im Milliarden-Dollar-Gürtel von Victoria?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 868402 | ISIN: US92343V1044 | Ticker-Symbol: BAC
Tradegate
30.09.25 | 21:58
37,450 Euro
+0,07 % +0,025
Branche
Telekom
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
VERIZON COMMUNICATIONS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
37,37037,41030.09.
37,34037,51030.09.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
VERIZON
VERIZON COMMUNICATIONS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
VERIZON COMMUNICATIONS INC37,450+0,07 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.