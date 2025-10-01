DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. Oktober

=== *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 3Q *** 09:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Konferenz zu Klima- und Naturschutz *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 49,9 zuvor: 50,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 48,1 1. Veröff.: 48,1 zuvor: 50,4 *** 09:55 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Interview und Panel-Teilnahme bei Veranstaltung von Politico *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 48,5 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 49,8 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 49,5 1. Veröff.: 49,5 zuvor: 50,7 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 46,2 1. Veröff.: 46,2 zuvor: 47,0 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 3Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +45.000 Stellen zuvor: +54.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 52,0 1. Veröff.: 52,0 zuvor: 53,0 *** 16:00 US/Bauausgaben August PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 49,0 Punkte zuvor: 48,7 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige

Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

October 01, 2025

