Die Bitcoin-Holding Strategy hat zuletzt sehr schlecht performt. Dennoch könnte der Titel in der aktuellen Marktphase für Anleger sehr interessant sein. Bietet sich jetzt eine einmalige Kaufchance? Sorgen um Strategy Die Aktie von Strategy hat in den vergangenen Wochen keine gute Performance hingelegt, was einerseits an den fallenden BTC-Kursen und andererseits an dem rückläufigen Premium auf die Holdings des Unternehmens lag. Inzwischen wird in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de