Die Kioxia Corporation, eine Tochtergesellschaft der Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A), und die Sandisk Corporation (NASDAQ: SNDK) gaben heute die Inbetriebnahme der Fab2 (K2) bekannt, einer hochmodernen Halbleiterfertigungsanlage im Werk Kitakami in der Präfektur Iwate, Japan. Fab2 ist in der Lage, 3D-Flash-Speicher der achten Generation mit 218 Schichten herzustellen, die mit der revolutionären CBA-Technologie (CMOS Directly Bonded to Array) des Unternehmens ausgestattet sind, sowie zukünftige fortschrittliche 3D-Flash-Speicherknoten, um der wachsenden Nachfrage nach Speicherplatz aufgrund von KI gerecht zu werden. Die Produktionskapazität in Fab2 wird im Laufe der Zeit entsprechend den Markttrends schrittweise erhöht, wobei mit einer nennenswerten Produktion in der ersten Hälfte des Jahres 2026 zu rechnen ist.

Kitakami Plant

Die Fab2-Anlage verfügt über eine erdbebensichere architektonische Struktur und ein Design, das modernste energiesparende Fertigungsanlagen nutzt. Die Anlage nutzt künstliche Intelligenz zur Steigerung der Produktionseffizienz und verfügt über ein platzsparendes Design, das den verfügbaren Platz für Fertigungsanlagen in den Reinräumen vergrößert. Ein Teil der Investitionen für Fab2 wird gemäß dem im Februar 2024 genehmigten Plan von der japanischen Regierung subventioniert.

"Wir freuen uns, den Betrieb unserer neuen Fab2-Anlage im Werk Kitakami aufzunehmen", erklärte Koichiro Shibayama, President und CEO von Kioxia Iwate Corporation, dem Betreiber des Werks Kitakami. "Die achte und weitere Generation von 3D-Flash-Speicherprodukten, die in Fab2 hergestellt werden, bieten einen neuen Mehrwert für den schnell wachsenden KI-Markt. Wir werden unsere Partnerschaft und unsere Skaleneffekte weiterhin nutzen, um fortschrittliche Flash-Speicherprodukte herzustellen und ein organisches Unternehmenswachstum zu erzielen. Kioxia wird weiterhin zur Weiterentwicklung der Halbleiterindustrie und zur Förderung der lokalen und nationalen Wirtschaft beitragen."

Maitreyee Mahajani, Senior Vice President of Flash Front End Operations bei Sandisk, erklärte: "Mit dem Fortschreiten der KI wird diese dazu beitragen, Branchen zu transformieren, Berufe neu zu definieren und das tägliche Leben auf eine Weise zu verändern, die wir uns gerade erst vorstellen können. Flash-Speicher steht im Mittelpunkt dieser Transformation und ermöglicht die Geschwindigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit, die für diese nächste Innovationswelle erforderlich sind. Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit Kioxia und die damit verbundenen Möglichkeiten, die es unseren Kunden ermöglichen, die Chancen der KI voll auszuschöpfen."

Kioxia und Sandisk pflegen seit über 20 Jahren eine erfolgreiche Joint-Venture-Partnerschaft und werden auch weiterhin Synergien und Wettbewerbsfähigkeit durch die gemeinsame Entwicklung von 3D-Flash-Speichern sowie durch Kapitalinvestitionen entsprechend den Markttrends maximieren.

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, dem Unternehmen, das 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, Automobilsysteme, Rechenzentren und generative KI-Systeme.

Über Sandisk

Sandisk (Nasdaq: SNDK) bietet innovative Flash-Lösungen und fortschrittliche Speichertechnologien, die Menschen und Unternehmen an der Schnittstelle zwischen ihren Zielen und dem Moment unterstützen, sodass sie weiter vorankommen und neue Möglichkeiten erschließen können. Folgen Sie Sandisk auf Instagram, Facebook, X, LinkedIn und YouTube. Folgen Sie TeamSandisk auf Instagram.

©2025 Sandisk Corporation oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Sandisk und das Sandisk-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der Sandisk Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

