DJ MÄRKTE ASIEN/Zinserhöhungsängste belasten Nikkei - Kein Handel in China

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Mittwoch keine einheitliche Tendenz ausmachen. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv, auch wenn dort nun die Schließung von Behörden droht, da der Haushaltsstreit im Kongress nicht fristgerecht beigelegt wurde.

Die Börsen in Hongkong und Festlandchina sind wegen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag geschlossen. Der Handel an den festlandchinesischen Börsen ruht wegen der "Goldenen Woche" bis einschließlich Mittwoch kommender Woche.

Zinserhöhungsängste drücken den Nikkei-225-Index in Tokio 1,0 Prozent ins Minus auf 44.503 Punkte. Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank, eine Umfrage unter heimischen Großunternehmen, zeugte von einer etwas besseren Stimmung im dritten Quartal. Nachdem sich Japan und die USA im Juli auf ein Handelsabkommen geeinigt hatten, haben die japanischen Unternehmen mehr Planungssicherheit gewonnen, was die Belastung durch höhere US-Zölle angeht. Volkswirte sehen in dem ermutigenden Tankan-Bericht einen Wegbereiter für Zinserhöhungen durch die Bank of Japan im Oktober.

In Sydney gibt der S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent nach. Das Wachstum des verarbeitenden Sektors in Australien hat sich zum Ende des dritten Quartals verlangsamt, der entsprechende Einkaufsmanagerindex verharrte allerdings über der Expansionsschwelle. Höhere Zölle hätten die Nachfrage gedämpft, heißt es dazu. Auf der Stimmung lasten nach Angaben von Beobachtern jedoch auch die als "falkenhaft" interpretierten Aussagen der Reserve Bank of Australia zu ihrem Zinsentscheid vom Dienstag.

Am Aktienmarkt in Seoul liegt der Kospi 0,8 Prozent im Plus, angeführt von Technologiewerten, die wiederum ihren US-Pendants nach oben folgen.

Fester tendiert der Aktienmarkt in Manila und zeigt sich damit unbeeindruckt von einem schweren Erdbeben in den Philippinen. Bei dem Beben in der Provinz Cebu sind nach bisherigen Erkenntnissen mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.814,80 -0,4% +8,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 44.503,06 -1,0% +12,9% 08:30 Kospi (Seoul) 3.451,89 +0,8% +43,9% 08:30 Shanghai-Comp. 3.882,78 +0,5% +15,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.855,56 +0,9% +32,7% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1744 0,1 1,1738 1,1747 +13,2% EUR/JPY 173,70 0,1 173,54 173,88 +7,0% EUR/GBP 0,8734 0,1 0,8728 0,8736 +5,5% GBP/USD 1,3447 -0,0 1,3447 1,3447 +7,3% USD/JPY 147,91 0,0 147,87 148,03 -5,5% USD/KRW 1.406,27 0,1 1.404,32 1.402,19 -5,1% USD/CNY 7,1215 0,2 7,1104 7,1135 -1,4% USD/CNH 7,1376 0,1 7,1269 7,1295 -2,8% USD/HKD 7,7820 -0,0 7,7823 7,7803 +0,2% AUD/USD 0,6597 -0,2 0,6611 0,6604 +6,3% NZD/USD 0,5793 -0,0 0,5794 0,5803 +3,2% BTC/USD 114.520,25 0,3 114.175,95 113.962,40 +20,8% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,12 61,96 +0,3% +0,16 -12,1% Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% +0,04 -10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.861,00 3.856,35 +0,1% +4,65 +46,1% Silber 47,06 46,6575 +0,9% +0,40 +62,5% Platin 1.340,04 1.344,11 -0,3% -4,07 +55,9% Kupfer 4,84 4,86 -0,3% -0,01 +17,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

