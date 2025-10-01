The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.10.2025
ISIN Name
DE000DW6CX48 DZ BANK IS.A1857
DE000DW6CX30 DZ BANK IS.A1857
DE000HLB77K2 LB.HESS.THR.CARRARA10A/22
XS2450068379 BCO SANTAND.22/26 FLR MTN
FR001400L4Y2 AYVENS 23/25 FLR MTN
DE000DW6C8U5 DZ BANK IS.A2115
DE000NLB31C4 NORDLB 22/25
DE000DDA0QX8 DZ BANK IS.A1099
DE000DDA0P88 DZ BANK IS.A1088
US025816CA56 AMER. EXPRESS 18/25
USP57908AG32 ORBIA ADVANCE C.17/27REGS
XS1802362951 CBB INT.SUKUK(7) 18/25
DE000LB06C14 LBBW IHS 15/25
DE000HLB5D06 LB.HESS.-THR.IS.07A/2017
XS2240507801 INFORMA 20/25 MTN
US50066RAM88 KOREA N.OIL 20/25 REGS
US174610AU90 CITIZENS FIN 20/UND
BE0002614924 BNP PAR.FORTIS 18-25 MTN
CH0547243268 SONOVA HLDG 20/25
US05584KAH14 BPCE 20/26 FLR MTN REGS
DE000NLB3C23 NORDLB 20/25
DE000A3E47A7 PROCRED. HOL ANL.20/25
XS2241075014 AEGYPTEN 20/25 MTN REGS
XS2240810650 QNB FINANCE 20/25 MTN
US097751BV25 BOMBARDIER 21/26 144A
USC10602BJ59 BOMBARDIER 21/26 REGS
CH1137122755 TECAN GRP AG 21/25
