Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 01
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.12
|Shrs:
|76,200,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|8.66
|Shrs:
|4,550,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.18
|Shrs:
|6,400,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|CHF
|NAV:
|7.65
|Shrs:
|2,550,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|14.44
|Shrs:
|17,900,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.01
|Shrs:
|108,950,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.81
|Shrs:
|5,500,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|11.41
|Shrs:
|500,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|8.30
|Shrs:
|2,550,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|8.91
|Shrs:
|150,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|6.33
|Shrs:
|3,700,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.49
|Shrs:
|2,300,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.17
|Shrs:
|23,550,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.45
|Shrs:
|12,950,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.05
|Shrs:
|81,600,000.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.78
|Shrs:
|10,250,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|JPY
|NAV:
|999.90
|Shrs:
|32,634,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.81
|Shrs:
|539,250,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|30/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.87
|Shrs:
|70,000,000.00
|Tckr:
|FPXR
