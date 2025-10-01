Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 01
|30/09/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|30/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|263925.52
|5.9978
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|30/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|77709650.00
|471737952.56
|6.0705
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|30/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|18725646.00
|5.5075
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|30/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|263894.31
|6.0136
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|30/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|16244377.00
|96492161.28
|5.94
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|30/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|196002.99
|5.2579
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|30/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35210000.00
|235866837.61
|6.6989
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|30/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28411418.53
|5.8945
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|30/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10151835.70
|5.0759
© 2025 PR Newswire