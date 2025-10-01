VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 01
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-30
|NL0009272749
|3790000.000
|358283894.57
|94.5340
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-30
|NL0009272756
|212000.000
|18791242.71
|88.6379
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-30
|NL0009272772
|513000.000
|37199417.34
|72.5135
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-30
|NL0009272780
|360000.000
|30083095.45
|83.5642
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-30
|NL0009690239
|8185404.000
|310757122.48
|37.9648
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-30
|NL0009690247
|2598390.000
|44690245.25
|17.1992
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-30
|NL0009690254
|2426537.000
|30117440.85
|12.4117
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-30
|NL0010273801
|2681000.000
|51186397.08
|19.0923
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-30
|NL0010731816
|808000.000
|67708983.36
|83.7982
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-30
|NL0011683594
|74500000.000
|3293436111.89
|44.2072
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-30
|NL0010408704
|29903010.000
|1049428828.81
|35.0944
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-30
|NL0009272764
|328000.000
|20470434.16
|62.4099
