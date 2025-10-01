FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 01
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
30 September 2025
Number of ordinary shares purchased
132,309
Weighted average price paid (p)
222.98
Highest price paid (p)
225.40
Lowest price paid (p)
220.40
Following the above purchase, FirstGroup holds 187,844,110 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 562,850,905.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 30 September 2025 is 562,850,905. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: BST
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
223.08
72,375
BATE
222.94
43,094
CHIX
222.72
11,480
TRQX
222.85
5,360
Individual Transactions
30/09/2025
16:16:51
428
224.80
BATE
00042042752TRLO0
30/09/2025
16:16:51
695
224.80
XLON
00042042753TRLO0
30/09/2025
16:14:35
561
225.00
XLON
00042042606TRLO0
30/09/2025
16:14:35
643
225.00
BATE
00042042605TRLO0
30/09/2025
16:14:35
384
225.40
XLON
00042042604TRLO0
30/09/2025
16:14:35
2334
225.20
XLON
00042042603TRLO0
30/09/2025
16:14:35
1468
225.20
BATE
00042042602TRLO0
30/09/2025
16:10:04
559
224.80
XLON
00042042242TRLO0
30/09/2025
15:58:40
703
224.20
XLON
00042041645TRLO0
30/09/2025
15:58:40
944
224.20
XLON
00042041644TRLO0
30/09/2025
15:58:30
684
224.20
BATE
00042041632TRLO0
30/09/2025
15:56:40
18
224.20
BATE
00042041590TRLO0
30/09/2025
15:53:06
186
224.20
TRQX
00042041478TRLO0
30/09/2025
15:53:06
313
224.20
CHIX
00042041477TRLO0
30/09/2025
15:53:06
488
224.20
BATE
00042041476TRLO0
30/09/2025
15:53:06
1611
224.40
XLON
00042041475TRLO0
30/09/2025
15:53:06
1121
224.20
XLON
00042041474TRLO0
30/09/2025
15:53:06
838
224.20
BATE
00042041471TRLO0
30/09/2025
15:53:06
753
224.20
CHIX
00042041472TRLO0
30/09/2025
15:53:06
417
224.20
TRQX
00042041473TRLO0
30/09/2025
15:49:06
982
224.40
BATE
00042041365TRLO0
30/09/2025
15:45:06
560
224.40
BATE
00042041205TRLO0
30/09/2025
15:42:59
1437
224.40
XLON
00042041124TRLO0
30/09/2025
15:42:48
190
224.40
XLON
00042041093TRLO0
30/09/2025
15:42:48
134
224.40
XLON
00042041092TRLO0
30/09/2025
15:41:06
21
224.20
BATE
00042040940TRLO0
30/09/2025
15:25:06
358
223.60
XLON
00042040343TRLO0
30/09/2025
15:24:35
355
223.60
BATE
00042040337TRLO0
30/09/2025
15:24:35
461
223.60
XLON
00042040338TRLO0
30/09/2025
15:21:48
485
223.60
XLON
00042040276TRLO0
30/09/2025
15:20:11
550
223.60
BATE
00042040230TRLO0
30/09/2025
15:19:45
1136
223.60
XLON
00042040195TRLO0
30/09/2025
15:19:45
604
223.60
BATE
00042040193TRLO0
30/09/2025
15:19:45
679
223.60
CHIX
00042040192TRLO0
30/09/2025
15:19:45
314
223.60
TRQX
00042040194TRLO0
30/09/2025
15:19:43
346
223.80
XLON
00042040191TRLO0
30/09/2025
15:17:31
218
223.80
XLON
00042040130TRLO0
30/09/2025
15:17:31
93
223.80
XLON
00042040129TRLO0
30/09/2025
15:06:04
204
223.20
XLON
00042039632TRLO0
30/09/2025
15:06:04
264
223.20
XLON
00042039631TRLO0
30/09/2025
15:05:24
993
223.40
XLON
00042039624TRLO0
30/09/2025
15:05:24
532
223.40
BATE
00042039623TRLO0
30/09/2025
15:00:30
1031
223.60
XLON
00042039427TRLO0
30/09/2025
15:00:30
645
223.60
BATE
00042039426TRLO0
30/09/2025
14:55:29
321
223.60
BATE
00042039200TRLO0
30/09/2025
14:51:02
305
223.80
XLON
00042038964TRLO0
30/09/2025
14:51:02
718
223.80
BATE
00042038961TRLO0
30/09/2025
14:51:02
639
223.80
CHIX
00042038963TRLO0
30/09/2025
14:49:40
514
223.80
XLON
00042038883TRLO0
30/09/2025
14:49:32
1172
224.00
XLON
00042038874TRLO0
30/09/2025
14:49:32
333
224.00
BATE
00042038871TRLO0
30/09/2025
14:49:32
371
224.00
BATE
00042038872TRLO0
30/09/2025
14:49:32
390
224.00
TRQX
00042038873TRLO0
30/09/2025
14:47:16
1104
224.40
XLON
00042038657TRLO0
30/09/2025
14:46:00
404
224.00
BATE
00042038556TRLO0
30/09/2025
14:44:22
511
224.20
XLON
00042038484TRLO0
30/09/2025
14:44:22
348
224.20
BATE
00042038482TRLO0
30/09/2025
14:42:28
707
224.60
XLON
00042038394TRLO0
30/09/2025
14:42:28
1063
224.60
XLON
00042038393TRLO0
30/09/2025
14:42:28
333
224.60
BATE
00042038391TRLO0
30/09/2025
14:42:28
678
224.60
CHIX
00042038392TRLO0
30/09/2025
14:40:59
404
224.60
BATE
00042038211TRLO0
30/09/2025
14:38:49
404
224.60
BATE
00042038059TRLO0
30/09/2025
14:36:21
1047
224.60
XLON
00042037858TRLO0
30/09/2025
14:36:21
812
224.60
BATE
00042037857TRLO0
30/09/2025
14:35:41
486
224.80
XLON
00042037809TRLO0
30/09/2025
14:35:41
2251
224.80
XLON
00042037808TRLO0
30/09/2025
14:31:27
375
224.60
XLON
00042037354TRLO0
30/09/2025
14:31:27
611
224.60
XLON
00042037353TRLO0
30/09/2025
14:31:27
1700
224.60
XLON
00042037352TRLO0
30/09/2025
14:31:27
781
224.60
XLON
00042037350TRLO0
30/09/2025
14:31:27
550
224.60
BATE
00042037349TRLO0
30/09/2025
14:31:27
587
224.60
TRQX
00042037351TRLO0
30/09/2025
14:30:53
1306
224.80
BATE
00042037289TRLO0
30/09/2025
14:30:46
5
224.80
BATE
00042037283TRLO0
30/09/2025
14:29:43
23
224.60
BATE
00042037160TRLO0
30/09/2025
14:29:43
13
224.60
BATE
00042037158TRLO0
30/09/2025
14:29:43
127
224.60
BATE
00042037159TRLO0
30/09/2025
14:19:10
453
223.80
XLON
00042036526TRLO0
30/09/2025
14:19:10
183
223.80
BATE
00042036528TRLO0
30/09/2025
14:19:10
412
223.80
TRQX
00042036527TRLO0
30/09/2025
14:19:10
998
223.80
CHIX
00042036525TRLO0
30/09/2025
14:18:44
127
223.80
TRQX
00042036517TRLO0
30/09/2025
14:18:44
491
223.80
BATE
00042036516TRLO0
30/09/2025
14:08:18
187
223.60
XLON
00042036003TRLO0
30/09/2025
14:08:18
330
223.60
XLON
00042036002TRLO0
30/09/2025
14:08:17
203
223.60
XLON
00042036001TRLO0
30/09/2025
14:08:17
354
223.60
XLON
00042036000TRLO0
30/09/2025
14:06:17
404
223.40
BATE
00042035969TRLO0
30/09/2025
13:59:09
209
223.40
BATE
00042035802TRLO0
30/09/2025
13:52:09
545
223.40
XLON
00042035651TRLO0
30/09/2025
13:52:09
5
223.40
XLON
00042035650TRLO0
30/09/2025
13:52:09
376
223.40
XLON
00042035649TRLO0
30/09/2025
13:52:09
649
223.40
XLON
00042035648TRLO0
30/09/2025
13:51:38
346
223.20
BATE
00042035630TRLO0
30/09/2025
13:51:38
58
223.20
TRQX
00042035631TRLO0
30/09/2025
13:50:11
427
223.20
BATE
00042035601TRLO0
30/09/2025
13:50:11
5
223.20
TRQX
00042035602TRLO0
30/09/2025
13:47:07
679
223.20
BATE
00042035558TRLO0
30/09/2025
13:43:38
1147
223.00
XLON
00042035399TRLO0
30/09/2025
13:43:38
80
223.00
XLON
00042035398TRLO0
30/09/2025
13:43:38
270
223.00
XLON
00042035397TRLO0
30/09/2025
13:43:38
540
223.00
XLON
00042035396TRLO0
30/09/2025
13:43:38
267
223.00
XLON
00042035395TRLO0
30/09/2025
13:43:38
1165
223.00
BATE
00042035394TRLO0
30/09/2025
13:42:24
951
223.00
XLON
00042035381TRLO0
30/09/2025
13:42:24
834
223.00
BATE
00042035380TRLO0
30/09/2025
13:42:24
56
223.00
XLON
00042035379TRLO0
30/09/2025
13:42:24
133
223.00
BATE
00042035378TRLO0
30/09/2025
13:37:09
221
222.80
BATE
00042035262TRLO0
30/09/2025
13:33:05
549
222.80
XLON
00042035175TRLO0
30/09/2025
13:33:05
512
222.80
BATE
00042035172TRLO0
30/09/2025
13:33:05
1308
222.80
CHIX
00042035173TRLO0
30/09/2025
13:33:05
582
222.80
TRQX
00042035174TRLO0
30/09/2025
13:24:41
479
222.80
XLON
00042034981TRLO0
30/09/2025
13:05:04
789
222.80
XLON
00042034513TRLO0
30/09/2025
12:54:20
400
222.80
XLON
00042034069TRLO0
30/09/2025
12:54:01
11
222.80
XLON
00042034060TRLO0
30/09/2025
12:54:01
53
222.80
XLON
00042034059TRLO0
30/09/2025
12:54:01
94
222.80
XLON
00042034058TRLO0
30/09/2025
12:54:01
3
222.80
XLON
00042034057TRLO0
30/09/2025
12:54:01
1015
222.80
CHIX
00042034056TRLO0
30/09/2025
12:54:01
669
222.80
XLON
00042034055TRLO0
30/09/2025
12:38:53
50
222.60
XLON
00042033585TRLO0
30/09/2025
12:38:52
39
222.60
CHIX
00042033584TRLO0
30/09/2025
12:38:52
450
222.60
BATE
00042033583TRLO0
30/09/2025
12:38:39
90
222.80
BATE
00042033572TRLO0
30/09/2025
12:38:39
1149
222.80
BATE
00042033573TRLO0
30/09/2025
12:38:38
286
222.80
XLON
00042033570TRLO0
30/09/2025
12:38:38
460
222.80
XLON
00042033569TRLO0
30/09/2025
12:38:38
273
222.80
XLON
00042033568TRLO0
30/09/2025
12:38:38
260
222.80
XLON
00042033567TRLO0
30/09/2025
12:38:38
1378
222.80
XLON
00042033566TRLO0
30/09/2025
12:30:04
404
222.40
BATE
00042033308TRLO0
30/09/2025
12:08:10
2132
222.40
BATE
00042032719TRLO0
30/09/2025
12:06:40
302
222.40
XLON
00042032673TRLO0
30/09/2025
12:01:43
213
222.40
XLON
00042032548TRLO0
30/09/2025
12:01:43
99
222.40
XLON
00042032547TRLO0
30/09/2025
11:54:34
100
222.40
XLON
00042032413TRLO0
30/09/2025
11:54:34
164
222.40
XLON
00042032412TRLO0
30/09/2025
11:54:34
41
222.40
XLON
00042032411TRLO0
30/09/2025
11:52:55
30
222.40
XLON
00042032372TRLO0
30/09/2025
11:52:55
265
222.40
XLON
00042032371TRLO0
30/09/2025
11:52:55
40
222.40
XLON
00042032370TRLO0
30/09/2025
11:52:32
202
222.40
XLON
00042032357TRLO0
30/09/2025
11:52:32
326
222.40
XLON
00042032356TRLO0
30/09/2025
11:52:32
160
222.40
XLON
00042032355TRLO0
30/09/2025
11:52:32
84
222.40
XLON
00042032354TRLO0
30/09/2025
11:50:14
344
222.40
XLON
00042032266TRLO0
30/09/2025
11:49:04
377
222.00
XLON
00042032192TRLO0
30/09/2025
11:41:02
655
221.80
XLON
00042032007TRLO0
30/09/2025
11:41:02
603
221.80
BATE
00042032006TRLO0
30/09/2025
11:35:57
561
221.80
BATE
00042031921TRLO0
30/09/2025
11:33:48
397
221.80
BATE
00042031850TRLO0
30/09/2025
11:33:48
546
221.80
XLON
00042031849TRLO0
30/09/2025
11:31:10
177
221.60
XLON
00042031932TRLO0
30/09/2025
11:10:00
502
221.60
XLON
00042031203TRLO0
30/09/2025
11:10:00
554
221.60
BATE
00042031202TRLO0
30/09/2025
11:10:00
424
221.60
TRQX
00042031204TRLO0
30/09/2025
11:08:11
514
221.60
BATE
00042031148TRLO0
30/09/2025
11:08:11
140
221.60
CHIX
00042031149TRLO0
30/09/2025
11:08:11
525
221.60
CHIX
00042031150TRLO0
30/09/2025
11:08:11
638
221.60
XLON
00042031147TRLO0
30/09/2025
11:08:01
967
221.80
BATE
00042031143TRLO0
30/09/2025
11:07:32
83
222.00
XLON
00042031132TRLO0
30/09/2025
11:07:32
259
222.00
XLON
00042031133TRLO0
30/09/2025
11:07:32
112
222.00
XLON
00042031134TRLO0
30/09/2025
11:03:40
373
222.00
XLON
00042031066TRLO0
30/09/2025
10:59:48
240
222.00
XLON
00042030979TRLO0
30/09/2025
10:59:48
106
222.00
XLON
00042030980TRLO0
30/09/2025
10:58:38
726
222.00
XLON
00042030961TRLO0
30/09/2025
10:58:38
100
222.00
XLON
00042030960TRLO0
30/09/2025
10:43:25
580
221.60
XLON
00042030627TRLO0
30/09/2025
10:43:25
207
221.60
BATE
00042030625TRLO0
30/09/2025
10:43:25
288
221.60
BATE
00042030626TRLO0
30/09/2025
10:36:54
45
222.00
XLON
00042030505TRLO0
30/09/2025
10:36:54
526
222.00
XLON
00042030506TRLO0
30/09/2025
10:36:24
272
222.00
BATE
00042030493TRLO0
30/09/2025
10:34:51
23
222.20
XLON
00042030431TRLO0
30/09/2025
10:34:51
429
222.20
XLON
00042030432TRLO0
30/09/2025
10:34:51
464
222.20
BATE
00042030430TRLO0
30/09/2025
10:26:05
594
222.40
XLON
00042030233TRLO0
30/09/2025
10:26:05
685
222.40
BATE
00042030231TRLO0
30/09/2025
10:26:05
20
222.40
BATE
00042030232TRLO0
30/09/2025
10:26:05
856
222.40
CHIX
00042030230TRLO0
30/09/2025
10:23:04
269
222.60
XLON
00042030191TRLO0
30/09/2025
10:23:04
327
222.60
XLON
00042030192TRLO0
30/09/2025
10:23:04
57
222.60
XLON
00042030193TRLO0
30/09/2025
10:20:10
633
222.60
XLON
00042030136TRLO0
30/09/2025
10:17:16
327
222.60
XLON
00042030023TRLO0
30/09/2025
10:17:16
92
222.60
XLON
00042030024TRLO0
30/09/2025
10:16:42
359
222.60
XLON
00042029998TRLO0
30/09/2025
10:16:42
272
222.40
XLON
00042029997TRLO0
30/09/2025
10:16:42
96
222.40
XLON
00042029996TRLO0
30/09/2025
10:16:42
586
222.40
BATE
00042029994TRLO0
30/09/2025
10:16:42
266
222.40
TRQX
00042029995TRLO0
30/09/2025
10:08:05
181
222.40
BATE
00042029791TRLO0
30/09/2025
10:03:27
489
222.40
XLON
00042029731TRLO0
30/09/2025
09:55:55
495
222.40
BATE
00042029566TRLO0
30/09/2025
09:55:55
407
222.40
XLON
00042029565TRLO0
30/09/2025
09:54:45
438
222.40
BATE
00042029549TRLO0
30/09/2025
09:52:37
521
222.40
XLON
00042029526TRLO0
30/09/2025
09:50:11
559
222.40
BATE
00042029497TRLO0
30/09/2025
09:50:11
536
222.40
XLON
00042029496TRLO0
30/09/2025
09:48:02
635
222.40
BATE
00042029456TRLO0
30/09/2025
09:48:02
722
222.40
XLON
00042029455TRLO0
30/09/2025
09:47:53
523
222.40
XLON
00042029454TRLO0
30/09/2025
09:47:53
397
222.40
BATE
00042029453TRLO0
30/09/2025
09:35:56
424
222.20
XLON
00042029235TRLO0
30/09/2025
09:35:56
397
222.20
BATE
00042029233TRLO0
30/09/2025
09:35:56
998
222.20
CHIX
00042029232TRLO0
30/09/2025
09:35:56
470
222.20
TRQX
00042029234TRLO0
30/09/2025
09:30:52
830
222.20
XLON
00042029058TRLO0
30/09/2025
09:25:46
400
222.00
XLON
00042028838TRLO0
30/09/2025
09:23:26
85
222.20
XLON
00042028723TRLO0
30/09/2025
09:23:26
7
222.20
XLON
00042028724TRLO0
30/09/2025
09:23:26
358
222.20
XLON
00042028725TRLO0
30/09/2025
09:22:46
219
222.20
XLON
00042028714TRLO0
30/09/2025
09:22:44
494
222.20
BATE
00042028713TRLO0
30/09/2025
09:19:59
418
221.80
XLON
00042028635TRLO0
30/09/2025
09:19:59
592
221.80
BATE
00042028634TRLO0
30/09/2025
09:19:11
1393
222.00
XLON
00042028603TRLO0
30/09/2025
09:19:11
420
222.00
XLON
00042028602TRLO0
30/09/2025
09:19:11
401
222.00
BATE
00042028601TRLO0
30/09/2025
09:18:30
100
222.00
BATE
00042028580TRLO0
30/09/2025
09:10:51
409
222.00
XLON
00042028295TRLO0
30/09/2025
09:10:51
627
222.00
BATE
00042028294TRLO0
30/09/2025
09:08:55
397
221.60
BATE
00042028236TRLO0
30/09/2025
09:08:07
9
221.60
XLON
00042028195TRLO0
30/09/2025
09:08:07
537
221.60
XLON
00042028196TRLO0
30/09/2025
08:57:44
146
221.20
BATE
00042027797TRLO0
30/09/2025
08:56:39
394
221.40
XLON
00042027781TRLO0
30/09/2025
08:56:39
349
221.40
TRQX
00042027782TRLO0
30/09/2025
08:56:39
181
221.40
XLON
00042027780TRLO0
30/09/2025
08:56:39
595
221.40
BATE
00042027778TRLO0
30/09/2025
08:56:39
878
221.40
CHIX
00042027779TRLO0
30/09/2025
08:56:04
218
221.60
XLON
00042027775TRLO0
30/09/2025
08:56:04
112
221.60
XLON
00042027776TRLO0
30/09/2025
08:52:12
393
221.40
XLON
00042027695TRLO0
30/09/2025
08:52:12
331
221.40
XLON
00042027696TRLO0
30/09/2025
08:52:12
61
221.40
BATE
00042027693TRLO0
30/09/2025
08:52:12
277
221.60
BATE
00042027694TRLO0
30/09/2025
08:50:16
170
221.40
XLON
00042027642TRLO0
30/09/2025
08:50:16
288
221.40
XLON
00042027643TRLO0
30/09/2025
08:50:16
58
221.40
BATE
00042027640TRLO0
30/09/2025
08:50:16
243
221.60
BATE
00042027641TRLO0
30/09/2025
08:48:20
355
221.40
XLON
00042027555TRLO0
30/09/2025
08:48:20
166
221.40
XLON
00042027556TRLO0
30/09/2025
08:40:01
521
221.60
XLON
00042027311TRLO0
30/09/2025
08:38:08
653
221.80
XLON
00042027259TRLO0
30/09/2025
08:38:08
623
221.80
BATE
00042027258TRLO0
30/09/2025
08:33:23
552
221.40
XLON
00042027090TRLO0
30/09/2025
08:33:00
500
221.40
XLON
00042027064TRLO0
30/09/2025
08:32:03
632
221.80
XLON
00042027030TRLO0
30/09/2025
08:32:03
317
221.40
BATE
00042027028TRLO0
30/09/2025
08:32:03
4
221.60
XLON
00042027026TRLO0
30/09/2025
08:32:03
393
221.60
XLON
00042027027TRLO0
30/09/2025
08:32:03
456
221.60
BATE
00042027025TRLO0
30/09/2025
08:32:03
279
221.60
TRQX
00042027029TRLO0
30/09/2025
08:28:13
438
221.80
BATE
00042026962TRLO0
30/09/2025
08:28:13
384
221.80
CHIX
00042026960TRLO0
30/09/2025
08:28:13
346
221.80
CHIX
00042026961TRLO0
30/09/2025
08:26:22
589
221.80
XLON
00042026921TRLO0
30/09/2025
08:19:58
415
221.40
XLON
00042026830TRLO0
30/09/2025
08:19:03
416
221.60
BATE
00042026810TRLO0
30/09/2025
08:19:03
394
221.60
XLON
00042026809TRLO0
30/09/2025
08:18:59
200
221.60
XLON
00042026807TRLO0
30/09/2025
08:18:59
397
221.60
XLON
00042026806TRLO0
30/09/2025
08:18:59
497
221.60
BATE
00042026805TRLO0
30/09/2025
08:11:45
656
220.40
XLON
00042026575TRLO0
30/09/2025
08:11:45
337
220.40
XLON
00042026574TRLO0
30/09/2025
08:11:38
54
220.40
XLON
00042026571TRLO0
30/09/2025
08:11:38
6
220.40
XLON
00042026570TRLO0
30/09/2025
08:11:36
494
220.40
TRQX
00042026569TRLO0
30/09/2025
08:11:36
540
220.40
BATE
00042026568TRLO0
30/09/2025
08:11:36
68
220.80
BATE
00042026565TRLO0
30/09/2025
08:11:36
99
220.80
BATE
00042026566TRLO0
30/09/2025
08:11:36
355
220.80
BATE
00042026567TRLO0
30/09/2025
08:09:32
472
220.60
XLON
00042026496TRLO0
30/09/2025
08:09:32
318
220.60
XLON
00042026497TRLO0
30/09/2025
08:03:07
491
220.60
XLON
00042026276TRLO0
30/09/2025
08:03:07
931
220.60
CHIX
00042026275TRLO0
30/09/2025
08:02:40
617
220.80
BATE
00042026247TRLO0
30/09/2025
08:02:40
527
220.80
XLON
00042026248TRLO0
30/09/2025
08:02:35
158
220.80
BATE
00042026245TRLO0
30/09/2025
08:02:10
182
220.80
BATE
00042026234TRLO0