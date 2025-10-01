Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 01.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Globaler Gamechanger: CiTech expandiert in Europa - neue Chancen für Investoren!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Tradegate
30.09.25 | 13:43
2,586 Euro
-0,61 % -0,016
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,5022,65409:29
2,5622,60409:25
PR Newswire
01.10.2025 08:06 Uhr
22 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 01

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

30 September 2025

Number of ordinary shares purchased

132,309

Weighted average price paid (p)

222.98

Highest price paid (p)

225.40

Lowest price paid (p)

220.40

Following the above purchase, FirstGroup holds 187,844,110 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 562,850,905.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 30 September 2025 is 562,850,905. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

223.08

72,375

BATE

222.94

43,094

CHIX

222.72

11,480

TRQX

222.85

5,360

Individual Transactions

30/09/2025

16:16:51

428

224.80

BATE

00042042752TRLO0

30/09/2025

16:16:51

695

224.80

XLON

00042042753TRLO0

30/09/2025

16:14:35

561

225.00

XLON

00042042606TRLO0

30/09/2025

16:14:35

643

225.00

BATE

00042042605TRLO0

30/09/2025

16:14:35

384

225.40

XLON

00042042604TRLO0

30/09/2025

16:14:35

2334

225.20

XLON

00042042603TRLO0

30/09/2025

16:14:35

1468

225.20

BATE

00042042602TRLO0

30/09/2025

16:10:04

559

224.80

XLON

00042042242TRLO0

30/09/2025

15:58:40

703

224.20

XLON

00042041645TRLO0

30/09/2025

15:58:40

944

224.20

XLON

00042041644TRLO0

30/09/2025

15:58:30

684

224.20

BATE

00042041632TRLO0

30/09/2025

15:56:40

18

224.20

BATE

00042041590TRLO0

30/09/2025

15:53:06

186

224.20

TRQX

00042041478TRLO0

30/09/2025

15:53:06

313

224.20

CHIX

00042041477TRLO0

30/09/2025

15:53:06

488

224.20

BATE

00042041476TRLO0

30/09/2025

15:53:06

1611

224.40

XLON

00042041475TRLO0

30/09/2025

15:53:06

1121

224.20

XLON

00042041474TRLO0

30/09/2025

15:53:06

838

224.20

BATE

00042041471TRLO0

30/09/2025

15:53:06

753

224.20

CHIX

00042041472TRLO0

30/09/2025

15:53:06

417

224.20

TRQX

00042041473TRLO0

30/09/2025

15:49:06

982

224.40

BATE

00042041365TRLO0

30/09/2025

15:45:06

560

224.40

BATE

00042041205TRLO0

30/09/2025

15:42:59

1437

224.40

XLON

00042041124TRLO0

30/09/2025

15:42:48

190

224.40

XLON

00042041093TRLO0

30/09/2025

15:42:48

134

224.40

XLON

00042041092TRLO0

30/09/2025

15:41:06

21

224.20

BATE

00042040940TRLO0

30/09/2025

15:25:06

358

223.60

XLON

00042040343TRLO0

30/09/2025

15:24:35

355

223.60

BATE

00042040337TRLO0

30/09/2025

15:24:35

461

223.60

XLON

00042040338TRLO0

30/09/2025

15:21:48

485

223.60

XLON

00042040276TRLO0

30/09/2025

15:20:11

550

223.60

BATE

00042040230TRLO0

30/09/2025

15:19:45

1136

223.60

XLON

00042040195TRLO0

30/09/2025

15:19:45

604

223.60

BATE

00042040193TRLO0

30/09/2025

15:19:45

679

223.60

CHIX

00042040192TRLO0

30/09/2025

15:19:45

314

223.60

TRQX

00042040194TRLO0

30/09/2025

15:19:43

346

223.80

XLON

00042040191TRLO0

30/09/2025

15:17:31

218

223.80

XLON

00042040130TRLO0

30/09/2025

15:17:31

93

223.80

XLON

00042040129TRLO0

30/09/2025

15:06:04

204

223.20

XLON

00042039632TRLO0

30/09/2025

15:06:04

264

223.20

XLON

00042039631TRLO0

30/09/2025

15:05:24

993

223.40

XLON

00042039624TRLO0

30/09/2025

15:05:24

532

223.40

BATE

00042039623TRLO0

30/09/2025

15:00:30

1031

223.60

XLON

00042039427TRLO0

30/09/2025

15:00:30

645

223.60

BATE

00042039426TRLO0

30/09/2025

14:55:29

321

223.60

BATE

00042039200TRLO0

30/09/2025

14:51:02

305

223.80

XLON

00042038964TRLO0

30/09/2025

14:51:02

718

223.80

BATE

00042038961TRLO0

30/09/2025

14:51:02

639

223.80

CHIX

00042038963TRLO0

30/09/2025

14:49:40

514

223.80

XLON

00042038883TRLO0

30/09/2025

14:49:32

1172

224.00

XLON

00042038874TRLO0

30/09/2025

14:49:32

333

224.00

BATE

00042038871TRLO0

30/09/2025

14:49:32

371

224.00

BATE

00042038872TRLO0

30/09/2025

14:49:32

390

224.00

TRQX

00042038873TRLO0

30/09/2025

14:47:16

1104

224.40

XLON

00042038657TRLO0

30/09/2025

14:46:00

404

224.00

BATE

00042038556TRLO0

30/09/2025

14:44:22

511

224.20

XLON

00042038484TRLO0

30/09/2025

14:44:22

348

224.20

BATE

00042038482TRLO0

30/09/2025

14:42:28

707

224.60

XLON

00042038394TRLO0

30/09/2025

14:42:28

1063

224.60

XLON

00042038393TRLO0

30/09/2025

14:42:28

333

224.60

BATE

00042038391TRLO0

30/09/2025

14:42:28

678

224.60

CHIX

00042038392TRLO0

30/09/2025

14:40:59

404

224.60

BATE

00042038211TRLO0

30/09/2025

14:38:49

404

224.60

BATE

00042038059TRLO0

30/09/2025

14:36:21

1047

224.60

XLON

00042037858TRLO0

30/09/2025

14:36:21

812

224.60

BATE

00042037857TRLO0

30/09/2025

14:35:41

486

224.80

XLON

00042037809TRLO0

30/09/2025

14:35:41

2251

224.80

XLON

00042037808TRLO0

30/09/2025

14:31:27

375

224.60

XLON

00042037354TRLO0

30/09/2025

14:31:27

611

224.60

XLON

00042037353TRLO0

30/09/2025

14:31:27

1700

224.60

XLON

00042037352TRLO0

30/09/2025

14:31:27

781

224.60

XLON

00042037350TRLO0

30/09/2025

14:31:27

550

224.60

BATE

00042037349TRLO0

30/09/2025

14:31:27

587

224.60

TRQX

00042037351TRLO0

30/09/2025

14:30:53

1306

224.80

BATE

00042037289TRLO0

30/09/2025

14:30:46

5

224.80

BATE

00042037283TRLO0

30/09/2025

14:29:43

23

224.60

BATE

00042037160TRLO0

30/09/2025

14:29:43

13

224.60

BATE

00042037158TRLO0

30/09/2025

14:29:43

127

224.60

BATE

00042037159TRLO0

30/09/2025

14:19:10

453

223.80

XLON

00042036526TRLO0

30/09/2025

14:19:10

183

223.80

BATE

00042036528TRLO0

30/09/2025

14:19:10

412

223.80

TRQX

00042036527TRLO0

30/09/2025

14:19:10

998

223.80

CHIX

00042036525TRLO0

30/09/2025

14:18:44

127

223.80

TRQX

00042036517TRLO0

30/09/2025

14:18:44

491

223.80

BATE

00042036516TRLO0

30/09/2025

14:08:18

187

223.60

XLON

00042036003TRLO0

30/09/2025

14:08:18

330

223.60

XLON

00042036002TRLO0

30/09/2025

14:08:17

203

223.60

XLON

00042036001TRLO0

30/09/2025

14:08:17

354

223.60

XLON

00042036000TRLO0

30/09/2025

14:06:17

404

223.40

BATE

00042035969TRLO0

30/09/2025

13:59:09

209

223.40

BATE

00042035802TRLO0

30/09/2025

13:52:09

545

223.40

XLON

00042035651TRLO0

30/09/2025

13:52:09

5

223.40

XLON

00042035650TRLO0

30/09/2025

13:52:09

376

223.40

XLON

00042035649TRLO0

30/09/2025

13:52:09

649

223.40

XLON

00042035648TRLO0

30/09/2025

13:51:38

346

223.20

BATE

00042035630TRLO0

30/09/2025

13:51:38

58

223.20

TRQX

00042035631TRLO0

30/09/2025

13:50:11

427

223.20

BATE

00042035601TRLO0

30/09/2025

13:50:11

5

223.20

TRQX

00042035602TRLO0

30/09/2025

13:47:07

679

223.20

BATE

00042035558TRLO0

30/09/2025

13:43:38

1147

223.00

XLON

00042035399TRLO0

30/09/2025

13:43:38

80

223.00

XLON

00042035398TRLO0

30/09/2025

13:43:38

270

223.00

XLON

00042035397TRLO0

30/09/2025

13:43:38

540

223.00

XLON

00042035396TRLO0

30/09/2025

13:43:38

267

223.00

XLON

00042035395TRLO0

30/09/2025

13:43:38

1165

223.00

BATE

00042035394TRLO0

30/09/2025

13:42:24

951

223.00

XLON

00042035381TRLO0

30/09/2025

13:42:24

834

223.00

BATE

00042035380TRLO0

30/09/2025

13:42:24

56

223.00

XLON

00042035379TRLO0

30/09/2025

13:42:24

133

223.00

BATE

00042035378TRLO0

30/09/2025

13:37:09

221

222.80

BATE

00042035262TRLO0

30/09/2025

13:33:05

549

222.80

XLON

00042035175TRLO0

30/09/2025

13:33:05

512

222.80

BATE

00042035172TRLO0

30/09/2025

13:33:05

1308

222.80

CHIX

00042035173TRLO0

30/09/2025

13:33:05

582

222.80

TRQX

00042035174TRLO0

30/09/2025

13:24:41

479

222.80

XLON

00042034981TRLO0

30/09/2025

13:05:04

789

222.80

XLON

00042034513TRLO0

30/09/2025

12:54:20

400

222.80

XLON

00042034069TRLO0

30/09/2025

12:54:01

11

222.80

XLON

00042034060TRLO0

30/09/2025

12:54:01

53

222.80

XLON

00042034059TRLO0

30/09/2025

12:54:01

94

222.80

XLON

00042034058TRLO0

30/09/2025

12:54:01

3

222.80

XLON

00042034057TRLO0

30/09/2025

12:54:01

1015

222.80

CHIX

00042034056TRLO0

30/09/2025

12:54:01

669

222.80

XLON

00042034055TRLO0

30/09/2025

12:38:53

50

222.60

XLON

00042033585TRLO0

30/09/2025

12:38:52

39

222.60

CHIX

00042033584TRLO0

30/09/2025

12:38:52

450

222.60

BATE

00042033583TRLO0

30/09/2025

12:38:39

90

222.80

BATE

00042033572TRLO0

30/09/2025

12:38:39

1149

222.80

BATE

00042033573TRLO0

30/09/2025

12:38:38

286

222.80

XLON

00042033570TRLO0

30/09/2025

12:38:38

460

222.80

XLON

00042033569TRLO0

30/09/2025

12:38:38

273

222.80

XLON

00042033568TRLO0

30/09/2025

12:38:38

260

222.80

XLON

00042033567TRLO0

30/09/2025

12:38:38

1378

222.80

XLON

00042033566TRLO0

30/09/2025

12:30:04

404

222.40

BATE

00042033308TRLO0

30/09/2025

12:08:10

2132

222.40

BATE

00042032719TRLO0

30/09/2025

12:06:40

302

222.40

XLON

00042032673TRLO0

30/09/2025

12:01:43

213

222.40

XLON

00042032548TRLO0

30/09/2025

12:01:43

99

222.40

XLON

00042032547TRLO0

30/09/2025

11:54:34

100

222.40

XLON

00042032413TRLO0

30/09/2025

11:54:34

164

222.40

XLON

00042032412TRLO0

30/09/2025

11:54:34

41

222.40

XLON

00042032411TRLO0

30/09/2025

11:52:55

30

222.40

XLON

00042032372TRLO0

30/09/2025

11:52:55

265

222.40

XLON

00042032371TRLO0

30/09/2025

11:52:55

40

222.40

XLON

00042032370TRLO0

30/09/2025

11:52:32

202

222.40

XLON

00042032357TRLO0

30/09/2025

11:52:32

326

222.40

XLON

00042032356TRLO0

30/09/2025

11:52:32

160

222.40

XLON

00042032355TRLO0

30/09/2025

11:52:32

84

222.40

XLON

00042032354TRLO0

30/09/2025

11:50:14

344

222.40

XLON

00042032266TRLO0

30/09/2025

11:49:04

377

222.00

XLON

00042032192TRLO0

30/09/2025

11:41:02

655

221.80

XLON

00042032007TRLO0

30/09/2025

11:41:02

603

221.80

BATE

00042032006TRLO0

30/09/2025

11:35:57

561

221.80

BATE

00042031921TRLO0

30/09/2025

11:33:48

397

221.80

BATE

00042031850TRLO0

30/09/2025

11:33:48

546

221.80

XLON

00042031849TRLO0

30/09/2025

11:31:10

177

221.60

XLON

00042031932TRLO0

30/09/2025

11:10:00

502

221.60

XLON

00042031203TRLO0

30/09/2025

11:10:00

554

221.60

BATE

00042031202TRLO0

30/09/2025

11:10:00

424

221.60

TRQX

00042031204TRLO0

30/09/2025

11:08:11

514

221.60

BATE

00042031148TRLO0

30/09/2025

11:08:11

140

221.60

CHIX

00042031149TRLO0

30/09/2025

11:08:11

525

221.60

CHIX

00042031150TRLO0

30/09/2025

11:08:11

638

221.60

XLON

00042031147TRLO0

30/09/2025

11:08:01

967

221.80

BATE

00042031143TRLO0

30/09/2025

11:07:32

83

222.00

XLON

00042031132TRLO0

30/09/2025

11:07:32

259

222.00

XLON

00042031133TRLO0

30/09/2025

11:07:32

112

222.00

XLON

00042031134TRLO0

30/09/2025

11:03:40

373

222.00

XLON

00042031066TRLO0

30/09/2025

10:59:48

240

222.00

XLON

00042030979TRLO0

30/09/2025

10:59:48

106

222.00

XLON

00042030980TRLO0

30/09/2025

10:58:38

726

222.00

XLON

00042030961TRLO0

30/09/2025

10:58:38

100

222.00

XLON

00042030960TRLO0

30/09/2025

10:43:25

580

221.60

XLON

00042030627TRLO0

30/09/2025

10:43:25

207

221.60

BATE

00042030625TRLO0

30/09/2025

10:43:25

288

221.60

BATE

00042030626TRLO0

30/09/2025

10:36:54

45

222.00

XLON

00042030505TRLO0

30/09/2025

10:36:54

526

222.00

XLON

00042030506TRLO0

30/09/2025

10:36:24

272

222.00

BATE

00042030493TRLO0

30/09/2025

10:34:51

23

222.20

XLON

00042030431TRLO0

30/09/2025

10:34:51

429

222.20

XLON

00042030432TRLO0

30/09/2025

10:34:51

464

222.20

BATE

00042030430TRLO0

30/09/2025

10:26:05

594

222.40

XLON

00042030233TRLO0

30/09/2025

10:26:05

685

222.40

BATE

00042030231TRLO0

30/09/2025

10:26:05

20

222.40

BATE

00042030232TRLO0

30/09/2025

10:26:05

856

222.40

CHIX

00042030230TRLO0

30/09/2025

10:23:04

269

222.60

XLON

00042030191TRLO0

30/09/2025

10:23:04

327

222.60

XLON

00042030192TRLO0

30/09/2025

10:23:04

57

222.60

XLON

00042030193TRLO0

30/09/2025

10:20:10

633

222.60

XLON

00042030136TRLO0

30/09/2025

10:17:16

327

222.60

XLON

00042030023TRLO0

30/09/2025

10:17:16

92

222.60

XLON

00042030024TRLO0

30/09/2025

10:16:42

359

222.60

XLON

00042029998TRLO0

30/09/2025

10:16:42

272

222.40

XLON

00042029997TRLO0

30/09/2025

10:16:42

96

222.40

XLON

00042029996TRLO0

30/09/2025

10:16:42

586

222.40

BATE

00042029994TRLO0

30/09/2025

10:16:42

266

222.40

TRQX

00042029995TRLO0

30/09/2025

10:08:05

181

222.40

BATE

00042029791TRLO0

30/09/2025

10:03:27

489

222.40

XLON

00042029731TRLO0

30/09/2025

09:55:55

495

222.40

BATE

00042029566TRLO0

30/09/2025

09:55:55

407

222.40

XLON

00042029565TRLO0

30/09/2025

09:54:45

438

222.40

BATE

00042029549TRLO0

30/09/2025

09:52:37

521

222.40

XLON

00042029526TRLO0

30/09/2025

09:50:11

559

222.40

BATE

00042029497TRLO0

30/09/2025

09:50:11

536

222.40

XLON

00042029496TRLO0

30/09/2025

09:48:02

635

222.40

BATE

00042029456TRLO0

30/09/2025

09:48:02

722

222.40

XLON

00042029455TRLO0

30/09/2025

09:47:53

523

222.40

XLON

00042029454TRLO0

30/09/2025

09:47:53

397

222.40

BATE

00042029453TRLO0

30/09/2025

09:35:56

424

222.20

XLON

00042029235TRLO0

30/09/2025

09:35:56

397

222.20

BATE

00042029233TRLO0

30/09/2025

09:35:56

998

222.20

CHIX

00042029232TRLO0

30/09/2025

09:35:56

470

222.20

TRQX

00042029234TRLO0

30/09/2025

09:30:52

830

222.20

XLON

00042029058TRLO0

30/09/2025

09:25:46

400

222.00

XLON

00042028838TRLO0

30/09/2025

09:23:26

85

222.20

XLON

00042028723TRLO0

30/09/2025

09:23:26

7

222.20

XLON

00042028724TRLO0

30/09/2025

09:23:26

358

222.20

XLON

00042028725TRLO0

30/09/2025

09:22:46

219

222.20

XLON

00042028714TRLO0

30/09/2025

09:22:44

494

222.20

BATE

00042028713TRLO0

30/09/2025

09:19:59

418

221.80

XLON

00042028635TRLO0

30/09/2025

09:19:59

592

221.80

BATE

00042028634TRLO0

30/09/2025

09:19:11

1393

222.00

XLON

00042028603TRLO0

30/09/2025

09:19:11

420

222.00

XLON

00042028602TRLO0

30/09/2025

09:19:11

401

222.00

BATE

00042028601TRLO0

30/09/2025

09:18:30

100

222.00

BATE

00042028580TRLO0

30/09/2025

09:10:51

409

222.00

XLON

00042028295TRLO0

30/09/2025

09:10:51

627

222.00

BATE

00042028294TRLO0

30/09/2025

09:08:55

397

221.60

BATE

00042028236TRLO0

30/09/2025

09:08:07

9

221.60

XLON

00042028195TRLO0

30/09/2025

09:08:07

537

221.60

XLON

00042028196TRLO0

30/09/2025

08:57:44

146

221.20

BATE

00042027797TRLO0

30/09/2025

08:56:39

394

221.40

XLON

00042027781TRLO0

30/09/2025

08:56:39

349

221.40

TRQX

00042027782TRLO0

30/09/2025

08:56:39

181

221.40

XLON

00042027780TRLO0

30/09/2025

08:56:39

595

221.40

BATE

00042027778TRLO0

30/09/2025

08:56:39

878

221.40

CHIX

00042027779TRLO0

30/09/2025

08:56:04

218

221.60

XLON

00042027775TRLO0

30/09/2025

08:56:04

112

221.60

XLON

00042027776TRLO0

30/09/2025

08:52:12

393

221.40

XLON

00042027695TRLO0

30/09/2025

08:52:12

331

221.40

XLON

00042027696TRLO0

30/09/2025

08:52:12

61

221.40

BATE

00042027693TRLO0

30/09/2025

08:52:12

277

221.60

BATE

00042027694TRLO0

30/09/2025

08:50:16

170

221.40

XLON

00042027642TRLO0

30/09/2025

08:50:16

288

221.40

XLON

00042027643TRLO0

30/09/2025

08:50:16

58

221.40

BATE

00042027640TRLO0

30/09/2025

08:50:16

243

221.60

BATE

00042027641TRLO0

30/09/2025

08:48:20

355

221.40

XLON

00042027555TRLO0

30/09/2025

08:48:20

166

221.40

XLON

00042027556TRLO0

30/09/2025

08:40:01

521

221.60

XLON

00042027311TRLO0

30/09/2025

08:38:08

653

221.80

XLON

00042027259TRLO0

30/09/2025

08:38:08

623

221.80

BATE

00042027258TRLO0

30/09/2025

08:33:23

552

221.40

XLON

00042027090TRLO0

30/09/2025

08:33:00

500

221.40

XLON

00042027064TRLO0

30/09/2025

08:32:03

632

221.80

XLON

00042027030TRLO0

30/09/2025

08:32:03

317

221.40

BATE

00042027028TRLO0

30/09/2025

08:32:03

4

221.60

XLON

00042027026TRLO0

30/09/2025

08:32:03

393

221.60

XLON

00042027027TRLO0

30/09/2025

08:32:03

456

221.60

BATE

00042027025TRLO0

30/09/2025

08:32:03

279

221.60

TRQX

00042027029TRLO0

30/09/2025

08:28:13

438

221.80

BATE

00042026962TRLO0

30/09/2025

08:28:13

384

221.80

CHIX

00042026960TRLO0

30/09/2025

08:28:13

346

221.80

CHIX

00042026961TRLO0

30/09/2025

08:26:22

589

221.80

XLON

00042026921TRLO0

30/09/2025

08:19:58

415

221.40

XLON

00042026830TRLO0

30/09/2025

08:19:03

416

221.60

BATE

00042026810TRLO0

30/09/2025

08:19:03

394

221.60

XLON

00042026809TRLO0

30/09/2025

08:18:59

200

221.60

XLON

00042026807TRLO0

30/09/2025

08:18:59

397

221.60

XLON

00042026806TRLO0

30/09/2025

08:18:59

497

221.60

BATE

00042026805TRLO0

30/09/2025

08:11:45

656

220.40

XLON

00042026575TRLO0

30/09/2025

08:11:45

337

220.40

XLON

00042026574TRLO0

30/09/2025

08:11:38

54

220.40

XLON

00042026571TRLO0

30/09/2025

08:11:38

6

220.40

XLON

00042026570TRLO0

30/09/2025

08:11:36

494

220.40

TRQX

00042026569TRLO0

30/09/2025

08:11:36

540

220.40

BATE

00042026568TRLO0

30/09/2025

08:11:36

68

220.80

BATE

00042026565TRLO0

30/09/2025

08:11:36

99

220.80

BATE

00042026566TRLO0

30/09/2025

08:11:36

355

220.80

BATE

00042026567TRLO0

30/09/2025

08:09:32

472

220.60

XLON

00042026496TRLO0

30/09/2025

08:09:32

318

220.60

XLON

00042026497TRLO0

30/09/2025

08:03:07

491

220.60

XLON

00042026276TRLO0

30/09/2025

08:03:07

931

220.60

CHIX

00042026275TRLO0

30/09/2025

08:02:40

617

220.80

BATE

00042026247TRLO0

30/09/2025

08:02:40

527

220.80

XLON

00042026248TRLO0

30/09/2025

08:02:35

158

220.80

BATE

00042026245TRLO0

30/09/2025

08:02:10

182

220.80

BATE

00042026234TRLO0


© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.