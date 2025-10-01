© Foto: Dall-EEin Shutdown legt Teile der US-Regierung lahm, Tausende Mitarbeiter werden freigestellt. Welche Unternehmen, Sektoren und Menschen am stärksten betroffen sind und wie das die US-Wirtschaft bremst, zeigt unser Überblick.Am Mittwochmorgen begann in den USA der erste Bundesregierungsshutdown seit Jahren, nachdem weder der Kongress noch Präsident Trump eine Einigung über die Haushaltsfinanzierung erzielen konnten. Mit Beginn des neuen Fiskaljahres wurden Hunderttausende Bundesangestellte freigestellt oder auf unbestimmte Zeit ohne Gehalt nach Hause geschickt. Die Schätzungen des Congressional Budget Office gehen von bis zu 750.000 temporär freigestellten Bundesangestellten aus. Dazu gehören …Den vollständigen Artikel lesen ...
