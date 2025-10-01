Ein neues Werkzeug verspricht, die Erstellung von Videos zu demokratisieren. Doch die mächtigste Funktion birgt auch das größte Risiko und stellt unsere Wahrnehmung von Realität auf die Probe. Das KI-Unternehmen OpenAI aus dem kalifornischen San Francisco hat seine KI-Video-App Sora 2 veröffentlicht. Die App, die auf dem gleichnamigen Text-zu-Video-Modell basiert, ist zunächst auf Einladungsbasis für iOS-Geräte in den USA und Kanada verfügbar. Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n