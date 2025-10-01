Diese polnische Aktie ist einer der größten Kupferproduzenten, aber zugleich auch einer der Top-Silberproduzenten der Welt. Trotz der laufenden Silberrallye wurde dieser Wert jedoch von den Kapitalmärkten weitgehend übersehen, dabei zeigt der Chart einen klaren Ausbruch gen Norden an. Daher lohnt sich heute ein genauer Blick auf den Chart, und mithilfe der Charttechnik werden wir diesen detailliert analysieren. Die aktuelle technische Ausgangslage bietet spannende Chancen für kurzfristige Trader ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor