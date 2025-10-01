Wie DER AKTIONÄR in Ausgabe 39/25 berichtete, hat Zijin Mining seine Gold-Tochter abgespalten. Auch wenn der Börsengang zunächst verschoben werden musste, feierte die neue Firm namens Zijin Gold am Dienstag ein enorm erfolgreiches Debüt in Hongkong, ihre Aktie schoss am ersten Handelstag um knapp 70 Prozent nach oben.Der Börsengang, welcher ursprünglich für den 29. September angesetzt war, wurde wegen einer durch den Taifun Ragasa verursachten Störung kurzfristig um einen Tag verschoben worden.Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
