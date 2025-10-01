DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Der Bund-Future tendiert am Mittwoch im Verlauf etwas leichter. Der Dezember-Kontrakt verliert 17 Ticks auf 128,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,53 Prozent und das Tagestief bei 128,29 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 37.945 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 117,69 Prozent. Damit können die Bundesanleihen bisher nicht von der Risikoscheu der Investoren infolge des US-Shutdowns profitieren. Am Vormittag richtet der Anleihemarkt seine Aufmerksamkeit auf die EU-Verbraucherpreise, die um 11 Uhr veröffentlicht werden.

Die Vorgaben sind für die Zinsstrategen der Helaba unisono nach oben gerichtet. So haben die Jahresraten in Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland auch getrieben von erhöhten Spritpreisen zugelegt. Teilweise fielen die Anstiege höher aus als erwartet, sodass die Strategen gegenüber der Konsensschätzung bei der Jahresveränderungsrate ein Überraschungspotenzial ausmachen. Sollte auch die Kernrate steigen, würden die Spekulationen auf eine längere Pause im Zinssenkungszyklus der EZB verstärkt.

