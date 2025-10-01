Venedig (ots) -Der neoklassische Komponist Nico Cartosio präsentiert mit In The Beginning Was The Water sein bislang ambitioniertestes Werk: einen Konzertfilm, in dem majestätische Sinfonik und überwältigende Bilder zu einer Meditation über das wilde Wesen des Wassers verschmelzen.Die Aufführung wurde im Sommer 2024 in der ehrwürdigen Scuola Grande San Giovanni Evangelista aufgezeichnet. Dort vereinten sich das Italienische Philharmonieorchester und der Chor der Oper von Parma unter der Leitung von Sergey Luran mit den Solisten Emanuele Savron (Klavier) und Giada Visentin (Violine). Ihre Virtuosität verlieh Cartosios Partitur Strahlkraft.Was als klassisches Konzert beginnt, entfaltet sich zu einer filmischen Reise, die Live-Musik mit Bildern der venezianischen Architektur und Kanäle verbindet. Licht und Klang verweben sich zu einer Reflexion über Leben, Erneuerung und die Zeitlosigkeit des Wassers."Wasser war von Anbeginn da - noch vor dem Schöpfungsakt", so Cartosio. "Es ist Träger der Erinnerung von allem." In Venedig, wo Wasser Geschichte atmet, wird es zum Erzähler, zum Pulsschlag des Lebens selbst."Für die klangliche Dimension sorgt Alan Meyerson, legendärer Tonmeister und Weggefährte von Hans Zimmer. Seine Arbeit verleiht jeder Welle und jedem symphonischen Höhepunkt kristallklare Präzision und filmische Größe.Der Trailer startete am 30. September, die weltweite Veröffentlichung folgt am 6. Oktober 2025 auf Amazon Prime und YouTube. Begleitet wird der Film von exklusiven Interviews, Behind-the-Scenes-Einblicken und einer Multichannel-Kampagne auf Instagram und YouTube (https://www.youtube.com/@NicoCartosio).Mit diesem Werk eröffnet Cartosio ein neues Kapitel: Weitere Alben sowie Kooperationen mit internationalen Künstler:innen sind bereits in Vorbereitung - ein klares Bekenntnis zu seiner Rolle als visionäre Stimme der zeitgenössischen Neoklassik.Weitere Informationen, Bildmaterial sowie eine Biographie im NEWSROOM (https://plan-b-communications.uncovr.com/News_Detail.aspx?id=223725&menueid=34290&mailing=8aa3404c-e117-4598-869b-c9a29ebbcade&checkid=f26e2468-9d84-4ded-8a8a-59a7eb421237&l=deutsch)Pressekontakt:Georg ReckenthälerPlan B Communications+49 178 166 52 50georg@plan-b-communications.deOriginal-Content von: PLAN B Communications UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181100/6129013