Bei den Förderprogrammen für klimafreundlichen Neubau KFN und KNN gelten nun verbesserte Zinskonditionen. Das Bundesbauministerium will damit die Nachfrage ankurbeln. Zuvor erfolgte beim Programm KNN bereits eine Anpassung der Baukostenobergrenze und der Wohnflächengrenze. Seit Kurzem gibt es bei den Neubauförderprogrammen "Klimafreundlicher Neubau (KFN)" und "Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (KNN)" attraktivere Zinskonditionen. Das Bundesbauministerium will damit "einen starken Impuls" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact