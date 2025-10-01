Berlin (ots/PRNewswire) -Die virale Amazon-Bettwäschemarke bietet reduzierte Decken für Lagerfeuer, Serienmarathons und kühle MorgenstundenMit dem Wechsel der Jahreszeiten und sinkenden Temperaturen hilft Bedsure, eine führende Online-Bettwarenmarke, den Käufer:innen, sich mit hohen Rabatten auf ihre beliebtesten Decken auf die kühle Jahreszeit einzustellen, pünktlich zu den Amazon Prime Days im Oktober. Egal, ob zum Einkuscheln an gruseligen Filmabenden in der Halloween-Saison oder für den frühzeitigen Startschuss in die Weihnachtssaison - die komfortablen Designs von Bedsure bieten Wärme, Stil und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.Die Prime Day Highlights in Deutschland beinhalten:- Bedsure Fleecedecke (https://www.amazon.de/dp/B077D1V7SJ?th=1) - 32% off. Die verbesserte Flanell-Fleecedecke ist jetzt noch weicher und wärmer - mit hochwertiger Mikrofaser und OEKO-TEX® Standard 100-Zertifizierung. Leicht, vielseitig und ideal für Kinderzimmer, Sofa oder Haustiere.- Bedsure GentleSoft Kuscheldecke (https://www.amazon.de/dp/B0C4L7496Y?th=1) - 29% off. Ultraweiche Kuscheldecke aus OEKO-TEX®-zertifizierter Premium-Mikrofaser - warm, langlebig und stilvoll. Mit sauberer Verarbeitung, brillanten Farben und perfekter Balance aus Gewicht und Wärme für das ganze Jahr.- Bedsure Sherpa Kuscheldecke (https://www.amazon.de/dp/B077FZDNJ2?th=1) - 25% off. Der Klassiker mit OEKO-TEX® Standard 100 - doppelseitig weich mit 220 GSM Flanell und 260 GSM Sherpa. Ideal für kalte Nächte oder gemütliche Stunden auf dem Sofa.- Bedsure GentleSoft Elektrische Flanell-Heizdecke (https://www.amazon.de/dp/B0DP6W8YVC?th=1) - 23% off. Flauschige Heizdecke mit Abschaltautomatik aus hochwertiger Mikrofaser - GS-, CE- und ROHS-zertifiziert. Mit 6 Heizstufen, 10 Zeitstufen sowie einer 240-g-Flanell-Oberseite und 200-g-Premium-Sherpa-Unterseite für individuelle Wärme und Stil.- Bedsure Hoodie-Decke mit Ärmeln (https://www.amazon.de/dp/B093PHTM2N?th=1) - 20% off. Die Kuscheldecke mit Ärmeln aus flauschigem Sherpa bietet ultimativen Komfort im Herbst und Winter - wie eine warme Umarmung. Mit Kapuze, Seitentaschen und robuster Verarbeitung hält sie warm und ist maschinenwaschbar.- Bedsure Gewaschene Baumwolle Uni Bettwäsche Set (https://www.amazon.de/dp/B0BFVN1JBN?ref=myi_title_dp&th=1) - 19% off. Bettwäsche aus 100 % reiner Baumwolle mit OEKO-TEX®-Zertifizierung. Durch die vorgewaschene Textur ist der Stoff besonders weich und atmungsaktiv. Praktische Details: mit 8 Eckbändern, Reißverschluss und erhältlich in 6 Farben und 4 Größen.- Bedsure Gebürstetes Polyester Mikrofaser-Bettwäsche (https://www.amazon.de/dp/B09JFP9NGN) - 15% off. Dieses Bettwäsche-Set aus Polyester-Mikrofaser in Hotelqualität ist außergewöhnlich weich und atmungsaktiv. Erhältlich in 21 Uni- und Duo-Farben - stilvoll, pflegeleicht und farbbeständig.Alle Angebote sind während der Prime Days exklusiv bei Amazon erhältlich. Wenn die frische Herbstluft hereinbricht, sind die gemütlichen Essentials von Bedsure, die sich auf Tausende von 5-Sterne-Bewertungen und einen Ruf für Qualität und Komfort stützen, die perfekte Wahl für alle, die sich eine gute Nachtruhe wünschen. Weitere Informationen zu den Prime Day-Angeboten von Bedsure finden Sie hier (https://www.amazon.de/s/ref=ams_pages?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Bedsure) auf der deutschen Amazon-Seite.Über BedsureBedsure ist eine der meistverkauften Online-Bettwäschemarken auf Amazon (https://www.amazon.de/stores/Bedsure/page/7DC5A9F8-2A3D-426B-B2F2-F819AE825B1F) (über 100.000 5-Sterne-Bewertungen) und bietet eine Reihe von kuschelig weichen, stilvollen und langlebigen Produkten. Der Slogan "Get Cozy" ist mehr als nur ein Slogan, es ist das Gefühl, das beim Berühren der Produkte spürbar ist. Die mit der einzigartigen GentleSoft-Technologie hergestellten Kuscheldecken, Tagesdecken und Bettwäscheprodukte schaffen gemütliche Erlebnisse, die den Komfort und die Schönheit eines jeden Zuhauses steigern - leicht erschwinglich, leicht zugänglich, vielseitig und langlebig. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website. (https://bedsurehome.com/)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bedsure-prasentiert-gemutliche-angebote-fur-beliebte-decken-zum-prime-day-im-oktober-302569385.htmlPressekontakt:Gee Ji yi.ji2@shinebed.comOriginal-Content von: Bedsure, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163436/6129039