Unter der Leitung von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, und unter der Schirmherrschaft von Seiner Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender des Obersten Energierats von Dubai, organisiert die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) vom 30. September bis 2. Oktober 2025 im Dubai World Trade Centre die 27. Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) vom 30. September bis 2. Oktober 2025 im Dubai World Trade Centre.

HE Saeed Mohammed Al Tayer, Vice Chairman of the Dubai Supreme Council of Energy and Chairman of the Emirates Energy Award (photo: AETOSWire)

Die WETEX 2025 hat 68 Sponsoren und 18 Partner und Unterstützer angezogen. Insgesamt nehmen 3.100 Unternehmen aus 65 Ländern an der Ausstellung teil, die 18 internationale Pavillons umfasst und eine Fläche von 95.000 Quadratmetern einnimmt.

"Unsere konstruktive Zusammenarbeit und strategische Partnerschaft mit den Sponsoren der Messe spielen eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der globalen Position der WETEX und der Steigerung ihrer Bedeutung als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft", sagte S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, MD&CEO von DEWA, Gründer und Vorsitzender der WETEX

Wichtigster Sponsor

OMNIYAT Group

Hauptsponsoren

Straßen- und Verkehrsbehörde (RTA), Dubai

MASDAR

TAQA

Riyadh Cables Group

Emirates National Oil Company (ENOC)

Dragon Oil

Siemens VAE und Naher Osten

Siemens Energy

ACWA Power

Titansponsoren

BinGhatti

DAMAC Properties

Dubai Cable Company (DUCAB)

Platinsponsoren

Jeddah Cables Company, Teil der Energya Group

AG Power

Hitachi Energy VAE

HD Hyundai Electric

Centaur Group

SUNTEN

Tesar SRL

Larsen Toubro

Strategische Sponsoren

Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (Empower)

SAP

Gulf Eternit Industries

National Cables Industry

Saeed Juma Al Naboodah Group

DANWAY

ARAR Group

Etihad Water and Electricity

Voltamp Energy SAOG

Green Oasis General Contracting Company

Alfanar

Emirates Transformers Switchgear Limited

Emirates Water and Electricity Company

Federal Electricals

Strategische Mediensponsoren

Dubai Media

Forbes Middle East

CNBC Arabia

Arabian Radio Network

Goldsponsoren

Lucy Middle East

Power Plus Cable Co

Itron

BEST

Emirates Global Aluminium

AASA MIDDLE EAST CONTRACTING CO

Trillium Flow Technologies

Afaq Al Khaleej Engineering Resources

Torishima Service Solutions

GECO Mechanical Electrical Co

Ellington Properties

Schweitzer Engineering Laboratories (SEL)

Maetel Instalaciones y Servicios Industriales-SA (Dubai-Zweigstelle)

Ingram Micro Gulf

SOUEAST UAE

Khansaheb Group

S R Intelligent Technologies Consultancy

Fortinet

BINGHALIB GROUP OF COMPANIES

Dubai Taxi Company

GAMA Security Systems

Sponsor des Leadership Roundtable

PwC Middle East

