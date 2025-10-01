Unter der Leitung von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, und unter der Schirmherrschaft von Seiner Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender des Obersten Energierats von Dubai, organisiert die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) vom 30. September bis 2. Oktober 2025 im Dubai World Trade Centre die 27. Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) vom 30. September bis 2. Oktober 2025 im Dubai World Trade Centre.
Die WETEX 2025 hat 68 Sponsoren und 18 Partner und Unterstützer angezogen. Insgesamt nehmen 3.100 Unternehmen aus 65 Ländern an der Ausstellung teil, die 18 internationale Pavillons umfasst und eine Fläche von 95.000 Quadratmetern einnimmt.
"Unsere konstruktive Zusammenarbeit und strategische Partnerschaft mit den Sponsoren der Messe spielen eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der globalen Position der WETEX und der Steigerung ihrer Bedeutung als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft", sagte S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, MD&CEO von DEWA, Gründer und Vorsitzender der WETEX
Wichtigster Sponsor
- OMNIYAT Group
Hauptsponsoren
- Straßen- und Verkehrsbehörde (RTA), Dubai
- MASDAR
- TAQA
- Riyadh Cables Group
- Emirates National Oil Company (ENOC)
- Dragon Oil
- Siemens VAE und Naher Osten
- Siemens Energy
- ACWA Power
Titansponsoren
- BinGhatti
- DAMAC Properties
- Dubai Cable Company (DUCAB)
Platinsponsoren
- Jeddah Cables Company, Teil der Energya Group
- AG Power
- Hitachi Energy VAE
- HD Hyundai Electric
- Centaur Group
- SUNTEN
- Tesar SRL
- Larsen Toubro
Strategische Sponsoren
- Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (Empower)
- SAP
- Gulf Eternit Industries
- National Cables Industry
- Saeed Juma Al Naboodah Group
- DANWAY
- ARAR Group
- Etihad Water and Electricity
- Voltamp Energy SAOG
- Green Oasis General Contracting Company
- Alfanar
- Emirates Transformers Switchgear Limited
- Emirates Water and Electricity Company
- Federal Electricals
Strategische Mediensponsoren
- Dubai Media
- Forbes Middle East
- CNBC Arabia
- Arabian Radio Network
Goldsponsoren
- Lucy Middle East
- Power Plus Cable Co
- Itron
- BEST
- Emirates Global Aluminium
- AASA MIDDLE EAST CONTRACTING CO
- Trillium Flow Technologies
- Afaq Al Khaleej Engineering Resources
- Torishima Service Solutions
- GECO Mechanical Electrical Co
- Ellington Properties
- Schweitzer Engineering Laboratories (SEL)
- Maetel Instalaciones y Servicios Industriales-SA (Dubai-Zweigstelle)
- Ingram Micro Gulf
- SOUEAST UAE
- Khansaheb Group
- S R Intelligent Technologies Consultancy
- Fortinet
- BINGHALIB GROUP OF COMPANIES
- Dubai Taxi Company
- GAMA Security Systems
- Sponsor des Leadership Roundtable
- PwC Middle East
