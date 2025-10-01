Der chinesische Autobauer XPeng zieht weiterhin die Aufmerksamkeit auf sich. Die Auslieferungszahlen für den Monat September lagen weit über den Erwartungen. Zudem will der Elektroauto-Hersteller seine Expansion weiter vorantreiben.XPeng lieferte im September 41.581 Elektrofahrzeuge aus. Ein Plus von 10,3 Prozent gegenüber August. 94,7 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Es war der dritte Rekord in Folge. Die Auslieferungen im 3. Quartal stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 149 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
