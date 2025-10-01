Oberursel (www.anleihencheck.de) - Im Rentenmarkt blieb der September anspruchsvoll, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH in ihrem aktuellen "Invest-Report".Europäische Kernrenditen hätten per Saldo angezogen; 10-jährige Bunds hätten die Zone um 2,6% bis 2,8% gehalten und bis Jahresende deute vieles auf einen Seitwärtskorridor nahe 2,8%. Die Zinsstrukturkurve habe eine Tendenz zur Versteilerung gezeigt, da die kurze Seite von der stabilen EZB-Politik gedeckelt geblieben sei, während Emissionstätigkeit und Risikoaufschläge das lange Ende gefordert hätten. In den USA seien Treasuries mit 10-jährigen Renditen um rund 4,1% anfällig für Datenüberraschungen geblieben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de