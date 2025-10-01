Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Deutschland ist auch im September gestiegen und damit den 2. Monat in Folge, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Waren und Dienstleistungen hätten sich um Ø 2,4% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt habe. Dies sei der höchste Wert seit Dezember. Von August auf September seien die Verbraucherpreise um 0,2% gestiegen. Erneut billiger geworden sei Energie: Sie habe 0,7%% weniger gekostet als ein Jahr zuvor (August: -2,4%). Nahrungsmittel hätten 2,1% (August: +2,5) mehr gekostet. Die EZB werde von ihrer abwartenden Haltung vorerst nicht Abstand nehmen und ihre Zinspause verlängern. Da die Inflation im nächsten Jahr unter 2% fallen und dort länger verharren dürfte, seien die Zahlen aber mitnichten ein Abgesang auf eine weitere Zinssenkung. Im ersten Halbjahr 2026 bleibe dies eine Option für die EZB. ...

