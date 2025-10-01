Genf (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Schweizerische Nationalbank (SNB) haben ihre Zinssätze im September unverändert gelassen, so Eric Vanraes, CIO und Head of Fixed Income bei Eric Sturdza Investments.Während die Zurückhaltung der SNB, die sich nicht auf Negativzinsen einlassen wolle, leicht nachvollziehbar sei, lasse sich die Entscheidung der EZB, nichts zu unternehmen, schwerer rechtfertigen. Gleichzeitig habe die US-Notenbank (FED) endlich das getan, was fast alle erwartet hätten, insbesondere nach Jerome Powells Kehrtwende in Jackson Hole im vergangenen Monat. Obwohl Powell später versucht habe, die optimistischen Erwartungen der Märkte zu dämpfen, würden die Anleger nun mit drei oder vier Zinssenkungen in den nächsten zwölf Monaten rechnen, wobei die letzten beiden Sitzungen des Offenmarktausschusses (FOMC) im Jahr 2025 als richtungsweisend angesehen würden. ...

