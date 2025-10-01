Silber ist weiter nicht zu bremsen. In der Nacht auf Mittwoch wurde ein frisches 14-Jahreshoch von 47,55 Dollar erreicht. Das Rekordhoch von knapp 50 Dollar ist damit zum Greifen nah. Und es spricht vieles dafür, dass es in schon in Kürze geknackt wird - vermutlich sogar noch in dieser Woche.Der Kaufdruck bei Silber wird immer größer. Neben der ungebrochen hohen industriellen Nachfrage (Solar, Elektronik, Rüstung) greifen jetzt auch immer mehr Investoren zu. Besonders begehrt sind ETFs auf Silber. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
