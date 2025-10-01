Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 01
[01.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.09.25
|IE00BN4GXL63
|10,437,633.00
|EUR
|0
|102,810,551.75
|9.85
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,094,893.80
|98.9416
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,139,424.66
|111.512
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,437,471.51
|121.3315
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE00BN0T9H70
|53,803.00
|GBP
|0
|6,337,388.45
|117.7888
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,984,143.40
|110.5738
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,535,660.77
|99.0302
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000L1I4R94
|1,809,711.00
|USD
|0
|20,965,753.14
|11.5851
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000LJG9WK1
|507,732.00
|GBP
|0
|5,229,240.64
|10.2992
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|483,450.26
|11.9456
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|416,875,523.88
|112.3488
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,757,711.78
|10.297
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,053,132.18
|11.194
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,058,026.28
|10.6978
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|622,817.88
|10.9891
|Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000061JZE2
|957,028.00
|USD
|0
|10,132,819.71
|10.5878
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|30.09.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,238,319,657.66
|112.5745
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|30.09.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,446,988.23
|12.0671
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000YMBL844
|2,206,139.00
|USD
|0
|22,841,080.43
|10.3534
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000RH1ZG27
|79,427.00
|USD
|0
|834,294.40
|10.5039
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,536,088.07
|10.0914
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|30.09.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,467.12
|10.0833
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|30.09.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,441,177.82
|10.669
