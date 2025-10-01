DJ Fuchs verlängert Vertrag von Vorstandschef Stefan Fuchs bis 2029
DOW JONES--Stefan Fuchs soll bis Ende Juni 2029 Vorstandschef des Mannheimer Schmierstoffherstellers Fuchs bleiben. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag um weitere drei Jahre, wie das Unternehmen mitteilte. Der 57-jährige Manager steht bereits seit 2004 an der Spitze des Familienunternehmens.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2025 03:41 ET (07:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News