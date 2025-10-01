Der Biogasspezialist EnviTec Biogas (ISIN: DE000A0MVLS8) hat im ersten Halbjahr 2025 die Erwartungen nicht erfüllt. Die Gesamtleistung sank von 181,6 Millionen auf 164,9 Millionen Euro. Das EBITDA fiel von 39,6 Millionen auf 26,3 Millionen Euro. Schuld ist vor allem der schwache Anlagenbau. Regulatorische Unsicherheiten bremsen das Geschäft. Doch es gibt auch positive Signale. Eigenbetrieb läuft stabil, Anlagenbau schwächelt: Die Zahlen zeigen ein gespaltenes Bild. Der Eigenbetrieb, das größte Segment, entwickelte sich robust. Der Segmentumsatz stieg auf 107,1 Millionen Euro nach 90,1 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt