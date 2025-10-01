Der Kühlspezialist Technotrans (ISIN: DE000A0XYGA7) hat einen Auftrag im einstelligen Millionenbereich an Land gezogen. Das Unternehmen aus Sassenberg liefert hochpräzise Flüssigkeitskühlsysteme für ein Netzwerk von Satellitenbodenstationen. Die Technik ermöglicht stabile Datenübertragung über extreme Distanzen ins All. Ein spannendes Projekt, das zeigt, wohin die Reise für Technotrans geht. Präzision bis auf 0,1 Kelvin genau: Die Anforderungen sind anspruchsvoll. Satellitenbodenstationen nutzen Hochfrequenz-Antennen für die Kommunikation mit Weltraummissionen. Diese Antennen müssen exakte Temperaturbedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt