© Foto: Arne Dedert - dpa

Warren Buffett steht vor seiner größten Übernahme seit 2022: Für rund 10 Milliarden US-Dollar will Berkshire die Petrochemiesparte OxyChem übernehmen - ein Coup kurz vor Buffetts Rückzug als CEO.Warren Buffetts Berkshire Hathaway steht laut Wall Street Journal kurz vor einem Milliarden-Deal mit Occidental Petroleum (OXY). Der Mischkonzern verhandelt über den Kauf der Petrochemiesparte OxyChem für rund 10 Milliarden US-Dollar. Damit wäre es der größte Zukauf von Berkshire seit der Übernahme des Versicherers Alleghany im Jahr 2022 für 11,6 Milliarden US-Dollar. Eine mit der Sache vertraute Person erklärte, die Transaktion könne in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Offiziell äußerten …