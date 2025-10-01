EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.06.2025
Ort: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.06.2025
Ort: https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.12.2025
Ort: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.12.2025
Ort: https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Le Quartier Hornbach 19
|67433 Neustadt
|Deutschland
