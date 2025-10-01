Erst waren es nur Gerüchte, doch nun hat sich bestätigt, dass die US-Regierung einen 5 %-Anteil an LITHIUM AMERICAS und einen weitere 5 %-Anteil an der Thacker Pass-Mine des Unternehmens erwirbt. Dazu hat man gemeinsam mit GENERAL MOTORS, LITHIUM AMERICA's Joint-Venture-Partner im Lithiumprojekt Thacker Pass, eine unverbindliche Grundsatzvereinbarung mit dem US-Energieministerium über die Auszahlung der ersten Rate in Höhe von 435 Mio. $ des zuvor angekündigten Energieministeriumsdarlehens in Höhe von insgesamt 2,26 Mrd. $ getroffen. Die US-Regierung erhält 5 % der Unternehmensanteile durch Optionsscheine zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,01 $ pro Aktie sowie eine fünfprozentige wirtschaftliche Beteiligung am Joint Venture durch Optionsscheine zum Erwerb von stimmrechtslosen, nicht übertragbaren Anteilen des Joint Ventures zu einem Ausübungspreis von 0,01 $ pro Einheit. GENERAL MOTORS indes wird das Projekt zusätzlich unterstützen, indem er seinen Lithium-Abnahmevertrag ändert, um dem Joint Venture den Abschluss zusätzlicher Abnahmeverträge mit Dritten für bestimmte verbleibende Produktionsmengen zu ermöglichen, die voraussichtlich nicht von GM abgenommen werden. Laut Aussagen der Beteilgiten wird das Thacker Pass-Projekt die Abhängigkeit der USA von Lithiumimporten verringern und die heimische Produktion in vielen Branchen unterstützen, darunter in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und der Stabilität der Stromnetze sowie in der Automobilindustrie. Schließlich gilt die Lithiummine Thacker Pass als wichtiger strategischer Standort in den Bestrebungen der USA, die heimische Produktion kritischer Rohstoffe auszubauen. Damit soll die Abhängigkeit von China reduziert werden, das derzeit den weltweiten Markt für die Lithiumverarbeitung beherrscht. Knapp 35 % gewann die Aktie von LITHIUM AMERICA im nachbörslichen Handel an der NYSE und setzt damit ihre atemberaubende Rally der vergangenen Tage und Wochen fort.



