Wien (ots) -Fatima Hellberg übernimmt heute die Position der Generaldirektorin des mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. Mit seiner Sammlung von mehr als 13.000 Werken und Werkserien ist das mumok eines der größten Museen für moderne und zeitgenössische Kunst in Mitteleuropa und eine Referenzinstitution für Klassische Moderne, Pop Art, Wiener Aktionismus und Gegenwartskunst."Ich freue mich sehr, meine Arbeit zu beginnen und gemeinsam mit dem Team ein neues Kapitel für das mumok aufzuschlagen. Das Museum hat eine bedeutende Geschichte und verfügt über eine spannende Gemeinschaft aus Mitarbeiter*innen, Künstler*innen und Besucher*innen. Dadurch entsteht ein enormes Potenzial, das wir nutzen wollen, um das Profil des Museums weiter zu schärfen. Zentral dabei ist das langjährige Engagement des Museums für die Verbindung zwischen Kunst und Leben - zu zeigen, wie künstlerischer Ausdruck unsere politischen und gesellschaftlichen Realitäten widerspiegelt, aber auch kritisch hinterfragt und verändert. Das will ich in einem dynamischen Zusammenspiel zwischen Programm, Sammlung und Vermittlung weiterentwickeln", sagt Fatima Hellberg anlässlich ihres Amtsantritts.Fatima Hellberg, 1986 in Schweden geboren, studierte Visuelle Kulturen und Kunstgeschichte an der Universität Oxford sowie Curating Contemporary Art am Royal College of Art in London. Von 2015 bis 2019 war sie künstlerische Leiterin des Künstlerhaus Stuttgart, anschließend leitete sie den Bonner Kunstverein bis 2025, der unter ihrer Führung mehrfach ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus kuratierte sie Ausstellungen in Institutionen wie der Tate Modern und dem Institute of Contemporary Arts in London, dem CCA Wattis Institute in San Francisco, der Malmö Konsthall oder dem Museion in Bozen. Sie ist Herausgeberin und Autorin zahlreicher Kataloge und verfasste Beiträge für Zeitschriften wie Texte zur Kunst, Frieze Magazine, Kunstkritikk, Afterall und Kunstforum.Am 14. November 2025 wird die neue Generaldirektorin im Rahmen einer Pressekonferenz ihre Pläne für die künftige Ausrichtung des mumok vorstellen.