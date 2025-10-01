Johannesburg, 1. Oktober 2025: Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-well-on-track-to-become-cash-flow-positive-again-restructuring-bears-fruits/ -) gibt gemäß den Absätzen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:
Name
Neal John Froneman
Position
Pensionierter Geschäftsführer und CEO
Datum der Transaktion
30. September 2025
Wertpapierklasse
Stammaktien
Art der Transaktionen
Außerbörsliche Collar-Absicherung über 274.000 Stammaktien des Unternehmens mit einem Put-Ausübungspreis von 42,15 R, einem Call-Ausübungspreis von 66,40 R und einer Laufzeit bis zum 30. September 2027.
Art der Beteiligung
Direkt wirtschaftlich
Gesamtwert der Transaktion
11.548.278
Herr Froneman schloss mit einem Finanzinstitut eine Eigenkapitalfinanzierungsvereinbarung ab, die aus einem Darlehensvertrag bestand, der durch eine gleichzeitige Collar-Hedge- und Aktienleihetransaktion besichert war.
Name
Robert van Niekerk
Position
Vorgeschriebener leitender Angestellter (Chief Technical and Innovation Officer und Leiter Australien)
Unternehmen
Sibanye-Stillwater Limited
Art des Interesses
Direkt und wirtschaftlich
Art der Transaktion
Verkauf von Aktien über den Markt
Datum der Transaktion
25. September 2025
Anzahl der Aktien
310.429
Wertpapierklasse
Stammaktien
Marktpreis pro Aktie:
Tiefstkurs -
Höchstkurs -
Volumengewichteter Durchschnittspreis -
45,60
R46,45
R45,67
Gesamtwert der Transaktion
R14.178.655
Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.
Ende
Über Sibanye-Stillwater
Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.
Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.
Ansprechpartner für Investor Relations:
E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
James Wellsted, Executive Vice President: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten
Tel.: +27 (0) 83 453 4014
Website: www.sibanyestillwater.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch/
Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
Sibanye Stillwater Limited
Incorporated in the Republic of South Africa Registration number 2014/243852/06
Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE) ISIN - ZAE000259701, US82575P1075
Issuer code: SSW
("Sibanye-Stillwater","the Company" and/or "the Group")
Eingetragene Adresse:
Constantia Office Park
Bridgeview House • Building 11 • Ground Floor Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park • 1709
Postanschrift:
Private Bag X5 • Westonaria • 1780
Tel. +27 11 278 9600 • Fax +27 11 278 9863
Website: www.sibanyestillwater.com
