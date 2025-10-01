Johannesburg, 1. Oktober 2025: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-well-on-track-to-become-cash-flow-positive-again-restructuring-bears-fruits/ -) freut sich bekannt zu geben, dass Richard Stewart mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 offiziell die Position des Chief Executive Officer (CEO) der Gruppe übernommen hat. Richard tritt die Nachfolge von Neal Froneman an, der am 30. September 2025 nach einer erfolgreichen 12-jährigen Amtszeit, in der er die Gruppe zu einem führenden multinationalen Bergbau- und Metallverarbeitungsunternehmen gemacht hat, als CEO und Executive Director in den Ruhestand getreten ist.

Die Gruppe freut sich außerdem, die Ernennung von Mduduzi (Mdu) Bhulose zum Executive Vice President: Business Development bekannt zu geben. Mdu wechselt von der Public Investment Corporation (PIC) zur Gruppe, wo er zuletzt als Head of Listed Equities tätig war. Seine Ernennung wird Sibanye-Stillwaters kontinuierlichen Fokus auf Wertschöpfung in unserem Portfolio, strategische Partnerschaften und diszipliniertes Wachstum unterstützen.

Mdu verfügt über mehr als 21 Jahre Erfahrung in der Investment- und Bergbauindustrie und war in verschiedenen Funktionen bei der PIC, Anglo American Plc, Rand Merchant Bank und der Ukhozi Group tätig. Er ist qualifizierter Bergbauingenieur und hat einen BSc in Bergbauingenieurwesen und ein Graduate Diploma in Engineering (GDE) in Bergbau von der University of the Witwatersrand sowie einen MBA vom Gordon Institute of Business Science.

CEO Richard Stewart kommentierte: "Wir danken Neal herzlich für seine visionäre Führung in den letzten 13 Jahren und heißen Mdu bei Sibanye-Stillwater willkommen, um den nächsten Abschnitt unserer Reise zu leiten, während wir weiterhin einen überragenden gemeinsamen Wert für alle Stakeholder schaffen.

Ich möchte auch Andrew Brady danken, der seit dem 1. Juli 2025 als Leiter der Geschäftsentwicklung tätig war und Mdu und sein Team für den Rest des Jahres 2025 weiterhin unterstützen wird."

Die vollständigen Biografien der Führungskräfte finden Sie unter https://www.sibanyestillwater.com/about-us/leadership.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa

Registration number 2014/243852/06

Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701, US82575P1075

Issuer code: SSW

("Sibanye-Stillwater","the Company" and/or "the Group")

Eingetragene Adresse:

Constantia Office Park

Bridgeview House • Building 11 • Ground Floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park • 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 • Westonaria • 1780

Tel. +27 11 278 9600 • Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "könnten", "könnten", "glauben", "anstreben", "voraussehen", "beabsichtigen", "anstreben", "schätzen" und ähnlichen Begriffen zu erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter unter anderem solche, die sich auf die zukünftige Finanzlage, Geschäftsstrategien und andere strategische Initiativen, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsrichtlinien, Klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für zukünftige Operationen, Projektfinanzierungen und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen, sind notwendigerweise Schätzungen, die die beste Einschätzung der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im Integrierten Bericht 2024 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F, der am 25. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096), dargelegt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab (sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist).

Websites

Verweise in dieser Mitteilung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen lediglich als Hilfe zur Lokalisierung dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81238Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81238&tr=1



