Ein US-Bezirksgericht hat entschieden, dass Apple, Google und Meta sich in den USA weiterhin mit massiven Sammelklagen rund um sogenannte Social-Casino-Apps auseinandersetzen müssen.Die Unternehmen hatten versucht, die Verfahren abzuwenden - ohne Erfolg: US-Bezirksrichter Edward Davila ließ die Kernvorwürfe bestehen. Wie Reuters berichtet, wird den Konzernen angelastet, durch das Anbieten und die Monetarisierung von Casino-ähnlichen Spielen süchtigmachendes Verhalten bei Nutzern gefördert und daran erheblich verdient zu haben. Schätzungen zufolge sollen über die jeweiligen Plattformen Milliardenbeträge abgewickelt worden sein, wovon die Anbieter Provisionen kassierten. Im Mittelpunkt steht …Den vollständigen Artikel lesen ...
