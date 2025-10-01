München (ots) -Jetzt wird's bei McDonald's Deutschland spürbar scharf! Der neue McSpicy® Burger und weitere feurige Produktneuheiten heizen Schärfe-Fans ab dem 01. Oktober so richtig ein.Schärfe-Fans aufgepasst! Mit der neuen Kampagne McSpicy® bringt McDonald's Deutschland ab dem 01. Oktober den spürbar scharfen McSpicy® Burger sowie weitere feurige Produktneuheiten auf den deutschen Markt - und stellt dabei die provokante Frage: "Endlich scharf genug?"Schon beim ersten Bissen wird klar: Hier bleibt kein Auge trocken - manches Tränchen wird verdrückt, nicht nur vor Freude, sondern vor allem vor Schärfe! Und weil Schärfe und Tränen einfach zusammengehören, hat sich McDonald's Deutschland für die Kampagne etwas Besonderes einfallen lassen: Den Kultschlager "Tränen lügen nicht" von Michael Holm gibt es eigens für den TVC in einer neu getexteten, frisch eingesungenen McSpicy® Version von dem Musiker Haller. Der Song steht auf TikTok und Meta bereit und kann so in Reels & Co. eingesetzt werden. Ab jetzt heißt es bis zum 05. November: Mut beweisen, genießen und sich von den McSpicy® Produkten überzeugen lassen - denn McDonald's kann scharf!Feuriges Geschmackserlebnis: Der neue McSpicy®Im Zentrum der Kampagne steht der neue McSpicy® Burger: Ein zartes Hähnchenbrustfiletstück in extra scharfer Panade trifft auf kühlende Sandwichsauce, fluffigen Sesam-Bun und knackigen Eisbergsalat. Dazu kommen weitere Highlights: der McWrap® Spicy Chicken, der Big Tasty® Bacon Chili Cheese, würzige McShaker® Fries Lime & Chili Flavor sowie eine echte Neuheit, die knusprigen Shaker Chicken McNuggets Lime & Chili Flavor. Abgerundet wird das Geschmackserlebnis durch den Flame Creamy Chipotle Dip.Die Spicy Dip ChallengeFür alle, denen es noch nicht scharf genug ist, gibt es jetzt die Spicy Dip Challenge mit dem ultimativen Spicy Dipset aus drei feurigen Saucen: die Flame Creamy Chipotle Sauce, die Fire Smoky Hot Habanero Sauce und die Burn Hot Chilli Sauce. Jede mit eigenem Schärfe-Level, eine intensiver als die andere. Im Bundle mit 9 oder 20 knusprigen Chicken McNuggets® oder McPlant® Nuggets dient das Set als perfekte Basis für den nächsten Schärfewettbewerb.Auch vegetarisch wird es richtig hot!Der McWrap® Plant Nuggets Mango-Curry kombiniert knusprige McPlant® Nuggets mit Gurken, Eisbergsalat, Röstzwiebeln und fruchtig-pikanter Mango-Curry-Sauce im Weizentortilla. Der McWrap® Plant Nuggets Honig-Senf begeistert mit würziger Sauce, Tomaten, Eisbergsalat und zartschmelzendem Cheese. Abgerundet wird das neue Angebot durch die Shaker McPlant Nuggets Lime & Chili Flavor - ein Highlight für alle Fans und Foodies.McSpicy® KampagneDer McSpicy® ist der schärfste Chickenburger von McDonald's. Schon seit 1999 in asiatischen McDonald's Märkten ein Hit, wurde er vor vier Jahren erstmals auch auf dem europäischen Markt lanciert. Für die Verbreitung der McSpicy® Kampagne in Deutschland setzt McDonald's auf eine 360 Grad Kampagne inklusive TV- und Funk-Spots, Social Media, PR und interaktiven GMA-Aktivierungen. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von Simon & Paul, Regie führte XOXO. S&F Sounds zeichnet verantwortlich für die Artist Cover Version. Die Mediaplanung der Sonderaktivierung lag bei OMD München.Link zum TVC: https://www.youtube.com/watch?v=WkvzUWgmSDAPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6129174