C&B beginnt ein neues Kapitel unter dem Motto Empowered by Facts und kombiniert Innovation, Intelligenz und Menschlichkeit, um die Zukunft zu gestalten

Cicero Bernay (C&B), eine Kommunikationsberatung, die die Verbindung von Strategie, Design und digitaler Intelligenz für Marken neu definiert, feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einer neuen Ausrichtung, die auf das sich schnell verändernde Geschäftsumfeld von heute zugeschnitten ist.

Diese Entwicklung geht über ein neues Erscheinungsbild hinaus. Es etabliert C&B als einen Partner, bei dem Fakten Weitsicht schaffen und Kreativität diese in Einfluss umwandelt. Da alle Disziplinen unter einem Ansatz vereint sind, entwickelt sich die Beratung wie folgt weiter: Empowered by Facts.

Ahmad Itani, CEO und Gründer von C&B, erklärte: "Unsere neue Identität ist eine Erklärung dessen, wer wir heute sind. Seit Jahren lassen wir die Fakten für sich sprechen. Nun ermöglichen sie uns, vorausschauend zu planen und als echte strategische Berater zu agieren. Wir bieten Unterstützung, wenn es darauf ankommt, und ermöglichen es unseren Kunden, sich auf ihre Ziele zu konzentrieren, während wir den Überblick behalten."

Seit 20 Jahren genießt C&B das Vertrauen von Partnern in 35 Märkten, erzielt messbare Ergebnisse und pflegt Beziehungen, die Jahrzehnte überdauern. Seine Arbeit setzt Sichtbarkeit konsequent in Einfluss um verstanden, vertrauenswürdig und nachhaltig.

Itani fügte hinzu: "Unsere Stärke liegt darin, zu erkennen, wohin sich die Kommunikation entwickelt, und Marken dabei zu unterstützen, sich entsprechend anzupassen. Technologie und Innovation eröffnen neue Möglichkeiten, aber es ist die Art und Weise, wie wir sie einsetzen, die den Unterschied ausmacht."

Tariq Al Sharabi, Managing Director von C&B, erklärte: "In dieser nächsten Phase geht es um Dynamik und einen klaren Kurs für die Zukunft. Als Berater vereinen wir Größe und kulturelle Kompetenz, Schnelligkeit und Substanz, Technologie und menschliche Fürsorge. Was uns auszeichnet, ist nicht nur das, was wir liefern, sondern auch, wie eng wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten."

C&B wurde im Jahr 2005 gegründet und hat stets ein ausgewogenes Verhältnis zwischen globaler Expertise und lokaler Kompetenz in verschiedenen Branchen hergestellt, darunter Regierung, Immobilien, Finanzen, Automobilindustrie, Einzelhandel und weitere. Derzeit konzentriert sich die Beratung verstärkt auf evidenzbasierte Instrumente und erforscht neue Ansätze für das narrative Design.

Mit seinem jährlichen ESG-Bericht, der Führungskräfte aus der gesamten Golfregion einbezieht und den regionalen Dialog über verantwortungsbewusstes Unternehmertum vorantreibt, bereitet C&B Unternehmen weiterhin auf die Zukunft vor und stärkt mit Zuversicht die Unternehmensführung.

*Quelle: AETOSWire

