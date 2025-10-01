Mainz (ots) -
Woche 40/25
Do., 2.10.
Bitte geänderten Programmablauf ab 21.45 Uhr beachten:
21.45 heute journal
22.20 maybrit illner (VPS 22.15)
23.20 Markus Lanz (VPS 23.15)
0.35 heute journal update (VPS 0.30)
0.50 Nahschuss (VPS 0.45)
2.45 Midsommar (VPS 2.35)
5.00 hallo deutschland (VPS 4.50)
5.20- Bibi und Tina
5.45
Woche 43/25
Sa., 18.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Frankfurt Flughafen
Menschen, Maschinen und Mega-Ausbau
Film von Inken Klinge und Andrea Meuser
Deutschland 2025
Im Streaming: 17. Oktober 2025, 09.00 Uhr bis 17. Oktober 2030
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 19.10., 5.00 Uhr beachten.)
Woche 44/25
Sa., 25.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
TÜV in Neukölln
Zwischen Kiez und Karossen
Film von Linda Jeschonneck, Anna Mohme und Heike Raab
Deutschland 2025
Im Streaming: 24. Oktober 2025, 09.00 Uhr bis 24. Oktober 2030
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 26.10., 5.00 Uhr beachten.)
