München (ots) -Einzigartig in Europa: reev Stromtarif senkt Energiekosten, reduziert Emissionen und integriert Ladeinfrastruktur ins EnergiesystemDie Energiewende braucht intelligente Lösungen. reev, die führende Energie- und Ladeplattform im halböffentlichen Bereich, bringt deshalb den reev Stromtarif auf den Markt: einen dynamischen Tarif, der Ladeinfrastruktur zum aktiven Bestandteil des Energiesystems macht.Unternehmen, Flottenbetreiber und die Immobilienwirtschaft profitieren von bis zu 85 Prozent reduzierten Strombeschaffungskosten, 100 Prozent erneuerbarer Energie und einem intelligenten Energiemanagement, das Ladeprozesse automatisch in die günstigsten Stunden verschiebt. Das Ergebnis: bis zu 30 Prozent geringere Kosten pro Kilowattstunde Strom (Arbeitspreis) - durch gezieltes Laden in Zeitfenstern mit hohem Anteil an Wind- und Solarstrom, ganz ohne zusätzlichen Aufwand.Wirtschaftlichkeit trifft NachhaltigkeitDer reev Stromtarif verschmilzt den europäischen Strommarkt mit dem intelligenten Energiemanagement der reev Platform und dadurch mit den Ladeinfrastrukturen aller reev Kunden. Mithilfe von Preissignalen und KI-gesteuerten Optimierungsalgorithmen werden Ladevorgänge automatisch in die Zeiträume verschoben, in denen besonders viel Wind- und Solarstrom erzeugt wird. Unter der Annahme, dass ein Unternehmen einen Bestandstarif mit einem fixen Arbeitspreis von 35 Cent/kWh hat, würde dieser mit dem dynamischen und optimierten reev Stromtarif auf 25 Cent/kWh sinken, bei gleichzeitig geringeren Emissionen. Damit sparen Unternehmen nicht nur Kosten, sondern leisten auch einen direkten Beitrag zur Energiewende."Mit dem dynamischen reev Stromtarif schlagen wir die Brücke zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Elektromobilität entwickelt sich so von einer reinen Verbraucherinfrastruktur zu einer gestaltenden Kraft im Energiemarkt. Das ist ein entscheidender Schritt, um Energie und Mobilität in Europa intelligent und zukunftsfähig zu verknüpfen", so Eduard Schlutius, CEO von reev.Wie der Tarif funktioniertDie Preisgrundlage für den reev Stromtarif bildet der europäische Strommarkt: Am sogenannten Day-Ahead-Markt wird Strom für den Folgetag gehandelt, wodurch Preise für jede Viertelstunde festgelegt werden. Diese werden direkt in die reev Platform eingespeist. Das integrierte Energiemanagementsystem (EMS) analysiert die Preisdaten und verschiebt Ladevorgänge automatisch in die günstigsten Stunden. Bereits ab wenigen Ladepunkten sinken die Strombeschaffungskosten im Vergleich zu klassischen Fixpreistarifen deutlich - ohne dass man selbst aktiv werden muss. Gleichzeitig erhöht sich der Anteil erneuerbarer Energien, da besonders die günstigen Stunden mit hohem Photovoltaik- und Windstromanteil genutzt werden.Mithilfe künstlicher Intelligenz lassen sich zudem Lastspitzen vermeiden und Ladezeiten an individuelle Anforderungen anpassen - etwa, wann Fahrzeuge einsatzbereit sein müssen. So wird der komplexe Energiemarkt für jedes Unternehmen mit Ladeinfrastruktur in konkrete wirtschaftliche Vorteile übersetzt.Standzeiten werden zu SparzeitenEgal ob ein kleines Unternehmen mit nur wenigen Ladepunkten, ein mittelständischer Betrieb mit einem Fuhrpark von 30 Fahrzeugen oder ein großer Büro- oder Gewerbecampus mit hunderten Ladepunkten - der reev Stromtarif sorgt dafür, dass die langen Standzeiten der Elektrofahrzeuge tagsüber zu Kostenvorteilen werden. Auch die Immobilienwirtschaft kann ganze Gebäude oder Quartiere mit dem dynamischen Tarif versorgen und so den Energieverbrauch deutlich effizienter gestalten. Denn auch hier stehen Fahrzeuge oft über viele Stunden hinweg, die sich für günstiges und nachhaltiges Laden nutzen lassen. In Mehrfamilienhäusern sind die Fahrzeuge zudem nicht nur tagsüber, sondern auch über Nacht angeschlossen. Diese langen Standzeiten eröffnen zusätzliche Einsparmöglichkeiten - denn nachts sind die Strompreise wegen der geringen Nachfrage besonders niedrig.Dabei geht der reev Stromtarif weit über die Ladeinfrastruktur hinaus: Er kann den gesamten Energiebedarf eines Standorts abdecken - von Beleuchtung bis hin zu Heizsystemen oder Wärmepumpen. Damit entsteht ein neues Level an Einfachheit: ein Tarif, weniger Kosten, kein Aufwand.Einzigartig in Europa"Mit der Kombination aus dem reev Stromtarif, unserem Energiemanagementsystem und KI-gesteuerter Optimierung entsteht ein Instrument, das europaweit einzigartig ist. Wir machen dynamische Strompreise nicht nur zugänglich, sondern auch praktisch und einfach anwendbar. Das ist die Grundlage für den nächsten großen Schritt: die vollintegrierte Verbindung von Energie, Ladeinfrastruktur und Mobilität ", ergänzt Dr. Moritz Bohland, Head of Energy bei reev.Blick in die Zukunft: E-Fahrzeuge als KraftwerkeDie Einführung des reev Stromtarifs ist mehr als ein Marktstart - sie markiert den Beginn einer neuen Ära. Schon heute sparen Kunden Energiekosten und laden mit 100 Prozent erneuerbarer Energie. Morgen wird die Vision noch größer: Mit Vehicle-to-Grid (V2G) werden Millionen E-Fahrzeuge zu mobilen Speichern und damit zu einem unsichtbaren, europaweiten Kraftwerk. Sie laden nicht nur grün, sondern stabilisieren aktiv das Stromnetz und speisen Energie zurück.Verfügbarkeit - einfach und flexibel startenDer neue reev Stromtarif ist ab sofort verfügbar und kann direkt über die reev Website abgeschlossen werden. Und das Beste: reev übernimmt alle Details rund um den Wechsel vom bisherigen Anbieter - ohne Wechselkosten, ohne langfristige Bindung und jederzeit monatlich kündbar.Alle weiteren Informationen und Einstiegsmöglichkeiten sind auf der Landingpage verfügbar: https://www2.reev.com/reev-Stromtarif-InformationsseiteDownload weiteres Bildmaterial: reev.com/pressÜber reev:reev is energizing eMobility und macht Ladeinfrastruktur in Europa zu einem aktiven Bestandteil des Energiesystems. Das international tätige Softwareunternehmen mit Sitz in München ist die führende Plattform für Energie- und Lademanagement im halböffentlichen Bereich. Die cloudbasierte reev Platform vereint dynamische Stromtarife, intelligentes Energiemanagement und Ladeinfrastrukturmanagement - für kosteneffizientes und intuitives Laden in Unternehmen, Flotten, Parkräumen und der Immobilienwirtschaft.Als Partner von Unternehmen, Elektroinstallateuren, Großhändlern und Herstellern treibt reev nicht nur den Ausbau von Ladeinfrastruktur voran, sondern auch deren Integration in den Energiemarkt. Mit intuitiven Lösungen für Energieoptimierung, Steuerung und Abrechnung verbindet reev Mobilität mit erneuerbaren Energien und macht Ladeinfrastruktur zu einem Treiber der Energiewende.