© Foto: diy13 - stock.adobe.comDie FDA hat das neue Mittel von Novartis gegen chronische Nesselsucht zugelassen. Experten sehen enormes Potenzial, das sowohl Patienten als auch Anleger freut.Novartis hat in den Vereinigten Staaten die Zulassung für ein neues Medikament gegen chronische spontane Urtikaria erhalten. Das Unternehmen teilte mit, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA das Mittel Remibrutinib, das unter dem Markennamen Rhapsido verkauft wird, für die Behandlung von Erwachsenen freigegeben hat. Die Erkrankung ist zwar selten lebensbedrohlich, beeinträchtigt aber Schlaf, Arbeitsfähigkeit und psychische Gesundheit der Betroffenen erheblich. Am Mittwochmorgen stieg die Aktie an der Xetra um rund drei …Den vollständigen Artikel lesen ...
