Nach jahrelangen Verhandlungen zahlen D&O-Versicherer von sechs ehemaligen Arcandor-Aufsichtsräten 76,5 Mio. Euro an die Insolvenzmasse des Handels - und Touristikkonzerns. Darüber informiert der Insolvenzverwalter. Der Vergleich beendet einen jahrelangen intensiven Rechtsstreit. Aufsichtsratsmitglieder tragen eine hohe Verantwortung und stehen bei Pflichtverletzungen in der Haftung. Eine Directors-&-Officers-(D&O)-Versicherung dient dazu, diese Risiken finanziell abzusichern. Der jüngste Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact