Schweizer Electronic AG: Personalanpassungsmaßnahmen und Kurzarbeit am Standort Schramberg beendet - Weiterentwicklung der Strategie für die Zukunft des Standorts Schramberg in Umsetzung



01.10.2025

Personalanpassungsmaßnahmen und Kurzarbeit am Standort Schramberg beendet - Weiterentwicklung der Strategie für die Zukunft des Standorts Schramberg in Umsetzung Schramberg, 01. Oktober 2025 - Die Schweizer Electronic AG hat am Standort Schramberg aufgrund der starken Marktschwankungen in der Automobil- und Industrieelektronikbranche umfassende Maßnahmen zur Anpassung der Kosten- und Personalstruktur umgesetzt. Durch die erfolgreiche Restrukturierung kann ab sofort die Kurzarbeit beendet werden. Für das vierte Quartal wird mit einer stabilen Auftragslage gerechnet, wobei für 2026 wieder Wachstumsimpulse erkennbar sind. Restrukturierungsprogramm erfolgreich umgesetzt

Das Programm zur Anpassung der Personalstrukturen wurde im Rahmen eines Freiwilligenprogramms ohne Interessenausgleichs- oder Sozialplanmaßnahmen abgeschlossen. Das Unternehmen unterstützte die Mitarbeitenden beim Übergang in den Ruhestand oder bei neuen beruflichen Wegen. Dank der konsequenten Umsetzung der Maßnahmen konnte die Kurzarbeit beendet werden. Das Werk in Schramberg wird bis zum Jahresende gut ausgelastet sein.



"Die letzten Monate waren für uns alle eine große Herausforderung", so der Vorstandsvorsitzende Nicolas Schweizer. "Doch wir haben die Krise als Chance genutzt, um unsere Kostenstrukturen zu überprüfen, anzupassen und uns neu aufzustellen. Dies mit einem klaren Fokus auf unsere Kernkompetenzen und einem straffen Optimierungsplan." Auf der Kostenseite wird das Jahr 2025 ein Übergangsjahr sein. Die volle Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen wird sich im Jahr 2026 einstellen. Die strategische Ausrichtung des Werks wird von der starken Fokussierung auf die Automobilbranche hin zu weiteren Kundengruppen erweitert, um Marktschwankungen besser abzusichern und die Marktposition in der Breite auszubauen. Stabile Auftragslage und Wachstumsperspektiven

Die Schweizer Electronic AG verzeichnet eine stabile Auftragslage für das restliche Jahr 2025 und sieht erste positive Wachstumssignale für 2026, was die nachhaltige Stabilisierung des Standorts unterstreicht. "Wir werden diesen Weg weiter voranschreiten und uns nicht auf dem bereits Erreichten ausruhen, sondern als führender europäischer Leiterplattenhersteller unsere Marktposition weiter ausbauen", so CEO Nicolas Schweizer. Der Auftragsbestand für die SCHWEIZER-Gruppe beträgt zum Ende des dritten Quartals nach vorläufigen Zahlen ca. 260 Mio. Euro, was das weitere Wachstum der Gruppe untermauert. Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.

