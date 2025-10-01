EQS-News: Schweizer Electronic AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Personalanpassungsmaßnahmen und Kurzarbeit am Standort Schramberg beendet - Weiterentwicklung der Strategie für die Zukunft des Standorts Schramberg in Umsetzung
Schramberg, 01. Oktober 2025 - Die Schweizer Electronic AG hat am Standort Schramberg aufgrund der starken Marktschwankungen in der Automobil- und Industrieelektronikbranche umfassende Maßnahmen zur Anpassung der Kosten- und Personalstruktur umgesetzt. Durch die erfolgreiche Restrukturierung kann ab sofort die Kurzarbeit beendet werden. Für das vierte Quartal wird mit einer stabilen Auftragslage gerechnet, wobei für 2026 wieder Wachstumsimpulse erkennbar sind.
Restrukturierungsprogramm erfolgreich umgesetzt
Dank der konsequenten Umsetzung der Maßnahmen konnte die Kurzarbeit beendet werden. Das Werk in Schramberg wird bis zum Jahresende gut ausgelastet sein.
Auf der Kostenseite wird das Jahr 2025 ein Übergangsjahr sein. Die volle Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen wird sich im Jahr 2026 einstellen.
Die strategische Ausrichtung des Werks wird von der starken Fokussierung auf die Automobilbranche hin zu weiteren Kundengruppen erweitert, um Marktschwankungen besser abzusichern und die Marktposition in der Breite auszubauen.
Stabile Auftragslage und Wachstumsperspektiven
"Wir werden diesen Weg weiter voranschreiten und uns nicht auf dem bereits Erreichten ausruhen, sondern als führender europäischer Leiterplattenhersteller unsere Marktposition weiter ausbauen", so CEO Nicolas Schweizer.
Der Auftragsbestand für die SCHWEIZER-Gruppe beträgt zum Ende des dritten Quartals nach vorläufigen Zahlen ca. 260 Mio. Euro, was das weitere Wachstum der Gruppe untermauert.
Über SCHWEIZER
Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.
01.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schweizer Electronic AG
|Einsteinstraße 10
|78713 Schramberg
|Deutschland
|Telefon:
|07422-512-301
|Fax:
|07422-512-397
|E-Mail:
|ir@schweizer.ag
|Internet:
|www.schweizer.ag
|ISIN:
|DE0005156236
|WKN:
|515623
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2206802
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2206802 01.10.2025 CET/CEST